Rotolo al cacao con crema al mascarpone, me lo hanno chiesto tutti per un compleanno in famiglia e guarda che bello

Che ne dici di un bel rotolo al cacao con crema al mascarpone da servire a chi vuoi bene? Sia nelle occasioni speciali che per ravvivare la giornata, questo dolce è bellissimo e buonissimo.

Rotolo al cacao con crema al mascarpone, ma che meraviglia! Questo dessert ti farà fare una splendida figura ogni volta che lo preparerai e lo tirerai fuori, e renderà qualsiasi altro dolce molto più piccolo, da relegarlo sullo sfondo. A confronto niente sarà così delizioso e scenografico come un rotolo al cacao con crema al mascarpone.

Saranno in tanti a chiedere il bis del rotolo al cacao con crema al mascarpone, un dolce che potrai preparare per ogni grande occasione in tutte le stagioni. Diventerà una consuetudine al pari dei dolci più diffusi. Questo è certamente più elaborato soprattutto dal punto di vista visivo, e lo potrai personalizzare come meglio puoi.

Come preparare il rotolo al cacao con crema al mascarpone

Si tratta di approntare una pasta sulla quale sistemare la farcitura cremosa, per poi arrotolare con delicatezza tutto quanto e far rassodare il tuo rotolo al cacao con crema al mascarpone all’interno del frigorifero. Il connubio tra l’involucro solido esterno ed il cuore cremoso interno creerà qualcosa di unico.

Difficoltà facile

Tempo di preparazione: 20′

Tempo di cottura: 15′

Dosi per 6 persone

Ingredienti per il rotolo al cacao con crema al mascarpone

Per la pasta:

4 uova

120 g di zucchero

30 g di cacao amaro in polvere

120 g di farina 00

1 cucchiaino di lievito per dolci (facoltativo)

un pizzico di sale

q.b. zucchero a velo per spolverare

Per la crema al mascarpone:

250 g di mascarpone

150 ml di panna fresca zuccherata

50 g di zucchero a velo

vaniglia (estratto o zucchero alla vaniglia)

Procedura

La prima cosa da fare, nella preparazione del rotolo al cacao con crema al mascarpone, consiste nell’approntare la pasta che farà da base arrotolabile. Metti il forno a 180° preriscaldandolo. Fodera una teglia a forma di rettangolo da 30×40 cm con della carta forno, e separa tuorli ed albumi, montando quest’ultimi assieme a un pizzico di sale, per ricavarne un composto ben compatto. A parte poi sbatti tuorli e zucchero insieme per ottenere un altro composto, bello chiaro e bello spumoso, a cui aggiungere poi del cacao setacciato e mescolare con delicatezza. Fallo con movimenti delicati dal basso verso l’alto ed aggiungi gli albumi lavorati prima, continuando sempre a mescolare. Adagia questo impasto nella teglia livellandolo e distribuendo in maniera uniforme, per cuocere poi per 15 minuti in forno a 180°. Nel caso fai anche la prova stecchino al centro. Estrai tutto ed adagialo su un piano cosparso di zucchero a velo. Mettilo capovolto per potere togliere facilmente la carta forno Adesso mescola dell’altro zucchero a velo con del mascarpone e monta la panna fresca per incorporarla al tutto. Quando il pan di spagna si sarà raffreddato, distribuisci regolarmente la crema al mascarpone lasciando un po’ di margine dal bordo, quindi arrotola con delicatezza la base evitando di schiacciarla con forza e dai una ulteriore passata di zucchero a velo. Puoi assaporarlo anche così, a temperatura ambiente, oltre che tenerlo in frigo a compattarsi ed a rassodare, con la crema specialmente che diventerà ancora più buona.

