Rotoli di carta igenica, non buttarli mai via: a Natale ti torneranno molto utili

I rotoli di carta igienica a Natale tornano molto utili: addobbi e decorazioni prendono forma facilmente. Ecco delle idee davvero interessanti.

Il riciclo creativo trova espressione a Natale in molteplici modi e tra i tanti ci sono anche le decorazioni e gli addobbi da realizzare usando i rotoli della carta igienica. Si tratta di dar vita a oggettini molto carini ed è un’attività molto semplice in cui coinvolgere anche i bambini. Bastano pochi strumenti oltre ai rotoli che è bene accumulare nel tempo invece che buttarli via dopo che è finita la carta igienica.

Con pochi o molti rotoli si possono ottenere creazioni davvero graziose. Dar sfogo alla propria inventiva e alla propria fantasia è facile e certamente è molto soddisfacente e con questi rotoli in cartoncino è possibile. Scopriamo alcune delle tantissime idee che possono essere messe in pratica in poco tempo e senza particolari doti di manualità. Colla vinilica, scotch, pennarelli colorati o pochi altri materiali di supporto, anche altrettanto riciclati sono quel che serve per decorare i rotoli.

Idee per decorazioni e addobbi natalizi con i rotoli della carta igienica

Il periodo che precede il Natale è caratterizzato da un’atmosfera magica e piena di decorazioni. Tra gli oggetti che tradizionalmente si usano c’è il calendario dell’Avvento. Se ne può fare uno con i rotoli di carta igienica. È tutto molto semplice: servono 25 rotoli, uno per ogni giorno da cui è composto il calendario.

Si dispongono appoggiati a piramide uno sull’altro con una forma che richiama quella dell’albero di Natale e dopo averli fissati uno con l’altro con la colla vinilica o qualche punto di colla a caldo si passa a rivestire il tutto con della carta regalo che si intoni allo stile che si vuol dare, meglio se monocolore.

All’interno di ogni rotolo inserire un piccolo oggettino o un dolcetto e poi dopo aver coperto tutto il calendario si va a scrivere in corrispondenza di ogni rotolo il numero del giorno. Basterà rompere la carta in quel punto per trovare il regalino.

Con rotoli di carta igienica e pezzetti di pannolenci si possono fare dei fantastici pupazzi di neve. Basta colorarli con colori acrilici e poi si possono aggiungere pon pon, stoffe, appunto, a rappresentare sciarpe cappelli, ma anche occhi e bottoni. La stoffa va incollata con la colla vinilica o con quella a caldo.

La stessa cosa vale per realizzare delle piccole renne. Per fare le corna si può ritagliare la carta di altri rotoli su di un disegno e poi incollare dietro quel che raffigura la testa. Altre idee sono quelle di realizzare dei piccoli Babbo Natale, sempre usando pannolenci o altre stoffe adatte. Con i pennarelli si possono tracciare i lineamenti del viso e dare la linea dell’abito.