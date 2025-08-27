Dona alle tue labbra un tocco di eleganza con i rossetti di Bottega Verde

L’azienda cosmetica italiana specializzata in prodotti di bellezza naturali propone un vasto catalogo dedicato al mondo del make up. Sia online che negli store di Bottega Verde puoi trovare innumerevoli proposte per un trucco perfetto che ti permette di rimanere anche al passo con le tendenze.

Le nuance proposte dal brand sono ideali per ogni tipo di carnagione, motivo per cui dovresti provare anche tu i rossetti di Bottega Verde a partire da quest’autunno.

Rossetti Bottega Verde: i prodotti da non perdere

I rossetti di Bottega Verde sono in tutto quattro. Le nuance proposte sono innumerevoli, si adattano a ogni tipo di colorito e possono rendere le labbra più luminose, voluminose e idratate.

A poco meno di 11 euro puoi acquistare il rossetto cremoso satinato “Amore di rossetto“. Il colore più richiesto è il nude, ma puoi scegliere tra tantissime nuance, dall’intenso biscotto al vivace corallo.

Chi desidera sfoggiare un trucco labbra opaco, il rossetto velvet mat diventerà senza ombra di dubbio il suo prodotto preferito dell’autunno inverno.

Se desideri un effetto più naturale, opta per il rossetto protezione colore: puoi scegliere tra le diverse nuance e sfoggiare labbra più colorate, idratate e morbide! Il prodotto è scontato del 45%, quindi puoi pagarlo solo 10,99 euro, invece di 20,00 euro.

Il tuo obiettivo è ottenere labbra più piene e carnose? Opta per il rossetto liquido volumizzante dal finish mat. La formula contiene emollienti naturali che donano alle labbra un aspetto più morbido, sano e voluminoso. Facile da stendere, è perfetto per chi desidera dare un tocco di colore in più alle labbra in men che non si dica! Lo trovi scontato del 40%, quindi puoi ottenerlo a meno di 13 euro.

Per un risultato impeccabile, ti consigliamo di non perdere i prodotti dedicati alla cura delle labbra. Rimedia uno stick labbra idratante e nutriente, come quello al collagene ed elastina, e applicalo poco prima di stendere il rossetto. Per due volte a settimana, invece, non dimenticare di fare uno scrub sulle labbra con il prodotto Baci Baci Scrub dell’azienda!

Bottega Verde propone spesso sconti sconti e offerte di cui poter usufruire sia online che nei loro store in tutta Italia. I rossetti scontati oltre del 40% sono perfetti per chi desidera rinnovare il beauty case senza spendere una fortuna!