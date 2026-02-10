Romina Power, icona di stile: ma perché indossa sempre le tuniche? Non solo moda per lei

Mancano pochissimi giorni all’avvio di Sanremo 2026 e Romina Power ha sempre conquistato il pubblico amante del Festival, sia in qualità di artista che icona di moda, così come rappresentato dalle tuniche che ormai sono un vero marchio della sua immagine.

Lo stile di Romina Power, durante gli anni di carriera, è cambiato così tanto da diventare una vera icona per i fan italiani e non solo, ma un dettaglio per lei è rimasto sempre lo stesso… e no, non parliamo dei suoi capelli sempre lunghi e lucenti.

Stiamo facendo riferimento al suo aspetto da eterna figlia dei fiori: uno stile che negli anni si è evoluto molto per la Power, che l’ha adattato al trascorrere del tempo. Sempre fedele alla sua immagine nell’animo, così come nell’abbigliamento, è come se non fosse mai cambiata, come se fosse sempre la giovane donna degli anni ’70. Un punto di forza del quale bisogna davvero dare merito alla Power e a chi, insieme a lei, cura ogni dettaglio del suo stile.

Questo ci riporta inevitabilmente alle tuniche: non si tratta di un semplice abito, ma di qualcosa che va ben oltre quanto possiamo immaginare.

Romina Power alla ribalta: oltre mezzo secolo di icona di stile

Tenendo conto che la carriera lavorativa di Romina Power è iniziata quando era solo una bambina, l’artista è cresciuta personalmente e artisticamente con il suo pubblico, e la cura nel dettaglio per lo stile le ha permesso di applicare un effetto “freeze” sul suo look che non può di certo passare inosservato.

A oggi le tuniche indossate dalla Power continuano a essere un marchio di fabbrica del suo essere personaggio, ma presentate come se fossero un filo conduttore di un look che ha subito un’evoluzione considerevole. Eppure, dietro le sue tuniche si nasconde un piccolo segreto che può essere preso ad esempio per essere sempre perfette come lei. Ecco di cosa si tratta.

Non è solo moda: ecco perché Romina indossa sempre le tuniche

L’immagine rappresentativa della Romina Power degli anni Duemila è questa: completo pantalone e tunica ampia, molto ampia, e spesso colori chiari, mai colori eccessivamente scuri. Tutto questo non è assolutamente un caso.

I colori chiari come il bianco, infatti, hanno lo stesso effetto del nero: sono in grado di snellire la silhouette. Giocare con veli ampi come le tuniche mette in atto un gioco di movimenti che diventa un effetto ottico, permettendo di non avere una percezione “netta” della fisicità di chi indossa l’abito di riferimento.

Infatti, prediligendo spesso abiti firmati per lei da Laura Biagiotti, così come fanno sapere DiLei e altri magazine di costume, la scelta per la Power ricade sulle tuniche per ragioni di comfort e stile personale, ma anche perché richiamano visibilmente la sua adesione al buddismo, quindi come esplicito ma velato richiamo all’abbigliamento dei monaci… e tu lo sapevi?