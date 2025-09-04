Rocio Munoz Morales shock a Venezia, il suo revenge dress è uno shock per tutti

Rocío Muñoz Morales è stata tra le star più attese del Festival del Cinema di Venezia, il suo è già stato rinominato un vero look da Revenge Dress che ha subito lasciato senza parole i presenti sul Red Carpet.

In questi ultimi mesi la modella è stata una delle protagoniste più chiacchierate del gossip italiano, a seguito della profonda crisi che ha intaccato la relazione con l’attore Raoul Bova e che, a quanto pare, ha portato al loro definitivo addio.

Nei giorni scorsi, poi, Rocio è stata tra le star più attese al Festival del Cinema di Venezia, dove è tornata in qualità di ospite dopo aver preso parte come madrina, lasciando ancora una volta tutti senza parole.

Anche nel 2025, infatti, Rocio Munoz Morales ha incantato i presenti al Festival del Cinema di Venezia, grazie ai suoi look sempre ricercati e perfetti. L’abito sfoggiato sul Red Carpet è stato già definito un Revenge Dress in piena regola.

Rocio Munoz Morales sfoggia il Revenge Dress a Venezia

Ebbene sì, come ogni anno il Festival del Cinema di Venezia ha attirato i riflettori del mondo intero grazie alle tante opere internazionali in concorso e non solo. A lasciare senza parole e incuriosire il pubblico, come sempre, sono stati anche i vari look sfoggiati dagli ospiti, dando vita a una vera e propria gara di stile.

Tra i look più belli sul Red Carpet, spicca proprio quello dell’attrice spagnola, che ha lasciato il segno, conquistando esperti di moda e popolo del web. Un abito creato per risaltare la sua bellezza, che le ha permesso di diventare subito una delle protagoniste indiscusse della scena.

Al Festival di Venezia Rocio Munoz Morales diventa una stella

Osservando attentamente le foto pubblicate dall’attrice sul suo profilo Instagram, si nota come ogni dettaglio sia stato studiato con cura per il grande giorno, così come dimostrato dall’abito indossato sul Red Carpet e disegnato da Dolce & Gabbana.

Un abito bianco, caratterizzato da un lungo mantello con strascico e da un corpetto dello stesso colore, messo in risalto da un’elegante acconciatura raccolta e da orecchini strepitosi. Fiore all’occhiello del look, infine, le scarpe perfettamente abbinate, che hanno completato un outfit impeccabile e sofisticato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)



Non a caso, il look sfoggiato dall’attrice è stato subito definito tra i migliori della giornata, emblema delle eleganza e ancora una volta in grado di permetterle di diventare la protagonista indiscussa della scena mediatica così come dimostrato dai riflettori puntati proprio su di lei. Insomma, un successo su tutti i fronti..