Roba da domenica vera | cannelloni alla napoletana strepitosi

Cannelloni salsicce e friarielli: una ricetta napoletana strepitosa, cremosa e saporita. Perfetta per la domenica, conquista tutti al primo assaggio!

Cannelloni salsicce e friarielli: una bontà tutta napoletana che conquista chiunque. Se la domenica vuoi renderla speciale, è questo che devi preparare!

C’è un profumo che in casa di domenica non può mancare, quello del sugo che bolle piano e del forno che cuoce qualcosa di strepitoso. E se quel profumo arriva dai cannelloni salsicce e friarielli, allora si che è una di quelle domeniche vere, di quelle che ricordano nonna all’opera in cucina mentre preparava i suoi favolosi manicaretti.

Questo piatto è una di quelle meraviglie napoletane che non tradiscono mai! Un connubio perfetto tra cremosità, sapore e particolarità, che vede protagonisti assoluti i friarielli leggermente amari ed inconfondibili e le salsicce piene di gusto. Fidati, è il mix perfetto, quello che senza nemmeno ombra di dubbio, fa fare il bis senza pensarci 2 volte!

Cannelloni salsicce e friarielli: un piatto domenicale perfetto!

E poi diciamolo, i cannelloni sono proprio un piatto domenicale perfetto, capace di conquistare e far venire l’acquolina già solo sentendone il profumo. Pochi ingredienti, tanto sapore, e un risultato che conquista tutti. Quindi, che aspetti? Allaccia il grembiule, accendi il forno e preparati a fare un figurone con i tuoi cannelloni salsicce e friarielli. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Cannelloni salsicce e friarielli

Per 4 persone

250 g di cannelloni

800 g di friarielli

350 g di salsicce

2 spicchi di aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

1 peperoncin

80 g di parmigiano grattugiato

Per la besciamella

800 ml di latte

80 g di burro

80 g di farina 00

Sale q.b.

Pepe q.b.

1 pizzico di noce moscata

Come si preparano i Cannelloni salsicce e friarielli