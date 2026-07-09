Ritorno delle Spice Girls: Emma e Mel C confermano, è il momento giusto

Le Spice Girls potrebbero tornare: Emma Bunton e Melanie C suggeriscono che “questo è il momento giusto”. Un ritorno che non è solo nostalgia, ma un richiamo collettivo al Girl Power.

Una porta che si riapre dopo anni di silenzio, un coro di voci che torna a intrecciarsi: il possibile ritorno delle Spice non è solo nostalgia, è un richiamo collettivo. E questa volta, a dirlo, sono proprio due delle protagoniste.

Nel 1994 cinque ragazze risposero a un annuncio su The Stage e cambiarono l’aria del pop. C’era Michelle Stephenson, poi sostituita da Emma Bunton. Nascevano le Spice Girls. In due anni arrivò la miccia: Wannabe, 1996. Numero uno in oltre trenta Paesi. Un’estetica riconoscibile. Una frase diventata bandiera: Girl Power.

Parlo con chi le ha vissute e con chi le ha scoperte tardi. Ricordiamo le zeppe glitterate, le tute sportive di Mel C, l’Union Jack di Geri Halliwell, l’ironia di Mel B, la freddezza chic di Victoria Beckham. Era coreografia ma era anche libertà quotidiana. Non dovevi essere perfetta, dovevi esserci.

I numeri sostengono la memoria. Oltre 85 milioni di dischi venduti. Un tour mondiale nel 2007-2008. La notte olimpica del 2012, tra i momenti più commentati sui social. Nel 2019 lo stadio cantava ancora: il tour in Regno Unito e Irlanda, senza Victoria, ha richiamato più di 700 mila persone. Quando un ritornello sopravvive così, è perché ha qualcosa da fare ancora.

Eppure, per anni, il ritorno è stato un gioco di indizi. Una foto insieme. Una battuta in TV. Una playlist aggiornata. Ammettiamolo: ci siamo stancati di leggere “forse”. Abbiamo bisogno di parole piene, non di ammiccamenti.

Dalla sala prove al mito pop

Le cinque non hanno solo venduto dischi. Hanno insegnato alle fan a parlare con voce propria. Hanno dato alle radio un accento femminile senza chiedere permesso. Le pièce da cameretta sono diventate una grammatica collettiva. Si spiegano così gli streaming che ogni estate risalgono. Le cover su TikTok. La coda fuori dai negozi quando esce un vinile in ristampa. La cultura pop non dimentica chi l’ha aiutata a diventare adulta.

Per questo il presente pesa. Se torni, devi farlo con senso. Non basta l’album dei ricordi. Serve una ragione, un’idea, un gesto che dica: siamo qui, nel 2026, e questa musica ha ancora parole nuove.

Segnali concreti, aspettative reali

Qui entra il punto: nelle ultime settimane, Emma Bunton e Melanie C hanno detto chiaramente che “per loro questo è il momento giusto”. Non annunciano date. Non svelano città. Ma il messaggio è netto: il terreno è pronto. Mel C lo ripete da mesi, tra interviste e ospitate. Emma, più cauta di solito, questa volta allinea il tiro. Dietro le quinte, si parla di riunione a cinque come obiettivo. Ad oggi, però, la presenza di Victoria Beckham non è confermata.

Cosa aspettarsi? Se seguiranno il modello 2019, potremmo vedere stadi e coreografie aggiornate. Una produzione sostenibile. Un dialogo serrato con i fan, anche digitali. Non escluderei un singolo celebrativo, magari con suono UK garage o pop Y2K lucidato. Ma, finché non arrivano comunicati ufficiali, il campo resta aperto.

Ci serve davvero il loro ritorno? Forse sì, se porta quella miscela semplice e potente: amicizia esplicita, frasi da urlare insieme, un pop che non chiede scusa. Immaginate una sera d’estate, luci calde e un “zig-a-zig-ah” che spunta dal nulla. Chi non girerebbe la testa per capire da dove arriva?