Sabbia nel telo mare, non basta la lavatrice: il trucco per eliminarla del tutto

La sabbia è composta da minuscoli granelli di silicio e altri minerali che, se non rimossi prima del lavaggio, possono agire come un abrasivo sulle fibre del telo e sulle parti meccaniche della lavatrice.

Inoltre, i granelli si incastrano tra le maglie del tessuto e, una volta asciutti, diventano difficili da eliminare. L’errore più comune è mettere il telo direttamente in lavatrice, sperando che l’acqua faccia il lavoro.

Invece, l’acqua calda, in particolare, può far “cuocere” i granelli di sabbia nel tessuto, rendendoli ancora più difficili da rimuovere. La regola d’oro è: prima di lavare il telo, rimuovere il più possibile la sabbia a secco, scrollandolo energicamente all’aperto.

Il metodo in tre fasi per lavare il telo mare

Il processo perfetto per eliminare ogni traccia di sabbia dal telo mare si articola in tre passaggi. Il primo è la scossa a secco: una volta a casa, appendi il telo a un filo o a una ringhiera e battilo con un bastone o con le mani per far cadere i granelli di sabbia più grossi. Se possibile, fallo all’aperto, lontano da porte e finestre. Il secondo è il lavaggio in lavatrice: usa un ciclo delicato con acqua fredda, mai calda, e un detersivo liquido.

La temperatura bassa impedisce alla sabbia di fissarsi nelle fibre. Evita l’ammorbidente: lascia un film che trattiene la sabbia. Il terzo è l’asciugatura all’aria: una volta lavato, appendi il telo all’aperto e, quando è ancora umido, scrollalo di nuovo per rimuovere eventuali residui. Il sole, poi, farà il resto, asciugando e igienizzando il tessuto. Se il telo è molto impregnato di sabbia, prima di metterlo in lavatrice, puoi passarlo con un aspirapolvere con bocchetta a spazzola.

Il consiglio extra: il trucco del telo bagnato in spiaggia

Per ridurre la quantità di sabbia che porti a casa, c’è un trucco che i bagnini conoscono bene: prima di stendere il telo in spiaggia, inumidisci leggermente la superficie con acqua di mare e poi strofinalo con le mani. L’acqua aiuta i granelli a depositarsi e a non incastrarsi troppo nelle fibre. Un altro accorgimento è, al momento di andare via, raccogliere il telo dai quattro angoli, senza scrollarlo sulla sabbia, in modo da intrappolare i granelli all’interno e poi scrollarlo a casa in un punto dove la sabbia possa essere raccolta.

Un telo ben lavato è un telo che dura. E la sabbia, con un po’ di attenzione, non entrerà mai in casa. Perché la cura, come la pulizia, è una questione di gesti. E la sabbia, come la polvere, è un nemico che si affronta con metodo. E l’acqua fredda, come sempre, è la migliore alleata.