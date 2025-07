Addio afidi con il potente rimedio della nonna che salverà le tue piante: lo usi ogni giorno in cucina

Una delle mie passioni è il giardinaggio. Adoro coltivare le mie piantine e vederle crescere sotto il mio sguardo amorevole.

Ho avuto a che fare con diversi ostacoli. Un esempio? Sono il tipo che non ricorda mai di dargli l’acqua. Se come me dimentichi sempre di annaffiare le piante con questo trucco non sarà più un problema.

Questa si tratta però di una bazzecola a confronto di un altro, grande problema che si presentava (e si presenta!) specialmente in estate: l’invasione degli afidi.

Per fortuna, grazie anche a consigli preziosi, sono riuscita a debellare questa minaccia senza gravi danni. Voglio condividere con te un rimedio che mi ha aiutata moltissimo. Non me lo sarei mai aspettata se non mi fosse stato consigliato da un amico agricoltore biologico.

Si tratta di un rimedio che tutti abbiamo sotto gli occhi e che usiamo molto spesso, solo che non abbiamo idea di quanto possa essere utile per proteggere le nostre piante. Ti ho incuriosita almeno un po’? Allora continua a leggere e vedrai.

Il rimedio della nonna che scaccerà gli afidi: il bicarbonato di sodio

Gli afidi sono tra i parassiti più fastidiosi per chi coltiva piante sul balcone o in giardino. Minuscoli, verdi o neri, si attaccano ai gambi teneri, alle foglie e perfino ai boccioli, indebolendo la pianta e causando foglie accartocciate, crescita rallentata e ingiallimento.

Se stai cercando una soluzione naturale, economica e soprattutto efficace, sappi che il rimedio più potente potrebbe già essere nella tua cucina: è il bicarbonato di sodio.

Questo ingrediente è noto per la sua capacità di regolare il pH e agire in modo delicatamente alcalino. Quando viene diluito in acqua e spruzzato sulle foglie, crea un ambiente sfavorevole per molti insetti, tra cui gli afidi.

Non li uccide immediatamente, ma li allontana e rende le piante meno appetibili, contribuendo anche a prevenire muffe e funghi.

Il suo effetto è potenziato se abbinato a un cucchiaino di sapone di Marsiglia liquido o grattugiato, che aiuta la soluzione ad aderire meglio alle foglie e rompe la barriera protettiva degli insetti.

Come usare il bicarbonato per scacciare gli afidi: le dosi

Ecco una ricetta semplice ed efficace da provare subito. Ti serviranno:

1 litro d’acqua tiepida;

1 cucchiaino abbondante di bicarbonato ;

; 1 cucchiaino di sapone naturale (meglio se di Marsiglia).

Il procedimento

Mescola bene tutto finché gli ingredienti si sciolgono e amalgamano. Versa la soluzione in uno spruzzino e applicala sulle foglie, sopra e sotto, concentrandoti sulle zone dove vedi gli afidi (a meno ché tu non stia facendo un trattamento preventivo!). Ripeti il trattamento ogni 3-4 giorni per almeno due settimane. Il mio consiglio? Fallo soprattutto al mattino presto o al tramonto, per evitare che il sole bruci le foglie.

Come avrai capito, in pochi step (e con un po’ di pazienza) potrai liberarti una volta per tutte degli odiosissimi afidi. Con me ha funzionato.

Mi raccomando, fallo anche a scopo preventivo e non solo quando le piante sono ormai già invase da questi fastidiosi parassiti.