Plumcake con mele e cannella: il dolce semplice e genuino che profuma di autunno

Mela e cannella, la combo perfetta della stagione autunnale è finalmente tornata! Se vuoi coccolarti con una merenda fatta in casa o vuoi regalare alla tua famiglia una colazione speciale per domani, questa ricetta fa proprio al caso tuo! Il plumcake con mela e cannella lo prepari con pochi e semplici ingredienti, puoi anche coinvolgere i tuoi bambini così da rendere il dolce ancora più magico e speciale.

Scopri insieme a noi come poter preparare la ricetta del plumcake mela e cannella!

Plumcake mela e cannella, la ricetta preferita dell’autunno

La preparazione del plumcake richiede pochissimo tempo, ideale quindi come dolce dell’ultimo minuto per sorprendere grandi e bambini. Scegli tu la quantità della cannella, così da personalizzare il dolce e renderlo ancora più speciale. Puoi anche aggiungere delle gocce di cioccolato e spolverare la cannella su tutta la superficie del plumcake poco prima di infornalo.

Con la frutta di stagione si possono preparare innumerevoli ricette, come questa torta di mele soffice e profumata!

Ingredienti

200 gr di farina 00

80 gr di fecola di patate

120 ml di olio di semi

80 ml di latte

120 gr di zucchero

2 uova

3 mele

cannella in polvere q.b.

1 bustina di lievito in polvere per dolci

Procedimento

La prima cosa da fare è preriscaldare il forno, quindi accendilo a 180 gradi. Nel frattempo, in una ciotola dovrai unire le uova con lo zucchero e montarle per qualche minuto con le fruste elettriche. Aggiungi l’olio di semi a filo, seguito subito dopo dal latte. Continua a montare. Setaccia la farina 00 con la fecola di patate e la bustina di lievito in polvere per dolci, quindi aggiungi le polveri ai liquidi un po’ alla volta. Sbuccia le mele e tagliale a spicchi. Aggiungi nell’impasto un po’ di cannella in polvere e dai un’ultima mescolata. Imburra e infarina uno stampo per plumcake, in alternativa ricoprilo con della carta forno. A questo punto dovrai versare l’impasto ottenuto all’interno dello stampo, quindi aggiungi su tutta la superficie gli spicchi di mela. Inforna a 180 gradi per circa 35 – 40 minuti. Sforna il plumcake mele e cannella e lascialo raffreddare. Rimuovi il dolce dallo stampo e gustalo accompagnato da una deliziosa tisana calda!

La ricetta del plumcake è semplicissima da preparare: perfetta nelle giornate di pioggia o per conquistare gli ospiti al pranzo della domenica.