Questi fiori autunnali devono essere tuoi subito: gli ospiti resteranno a bocca aperta nel vederli

Si può godere della meraviglia dei fiori anche in autunno: tutte le tipologie da non farsi mancare per far risplendere la propria casa.

Chi lo dice che i fiori ci sono soltanto in primavera? Il pensiero comune associa sicuramente il risvegliarsi della natura a quel periodo specifico dell’anno, ma quel che è certo è che essa continua a restare in movimento in ogni stagione. L’autunno è il momento in cui le foglie degli alberi abbandonano il loro colore verde brillante, per lasciare posto al rossastro e al giallo poco prima di cadere via. Un’atmosfera amata da molti, ma che fa pensare al “letargo” di piante, fiori e vegetazione.

Non ci potrebbe essere errore più grande tuttavia, visto che anche la stagione delle castagne è capace di regalare delle incantevoli fioriture. Chi ama dedicare uno spazio della propria casa, più o meno grande, al verde, non deve dunque disperare. Perfino il giardino e il terrazzo possono colorarsi di nuova vita, portando così quel tocco di allegria nel periodo in cui le basse temperature cominciano ad arrivare. Non si potrà certamente sperare di godere delle variegate petunie, né tantomeno dei delicati gerani. Eppure c’è un’infinita varietà di piante e fiori tra cui scegliere per gioire dell’esplosione della natura anche in autunno.

Piante aromatiche, fiori da esterno e da interno: tutti i colori dell’autunno

Coltivare piante e fiori, si sa, è un’attività altamente benefica. Non soltanto perché il verde che si aggiunge alla propria casa porterà sicuramente vantaggi fisici, ma anche per l’effetto positivo che ha sulla psiche. Perché dunque, rinunciarvi in autunno? Piuttosto è bene armarsi di vasi e palette e rinnovare i propri spazi interni ed esterni dedicati a loro. Innanzitutto si può pensare di arricchire il balcone o il terrazzo con le piante aromatiche della stagione.

Utilissimi per arricchire le preparazioni in cucina e fortemente profumati, rosmarino e alloro non potranno mancare. Ma sopporteranno benissimo le giornate d’autunno anche la menta, il mirto, la salvia e il timo. Se si dispone di lembi di terra, si assisterà ad una crescita rigogliosa, ma anche dei vasi di misura abbondante daranno a questi aromi una vita florida. Per i veri amanti dei fiori, ecco poi tutte le incantevoli varietà da non lasciarsi sfuggire.

É il momento di colorare il periodo autunnale con variopinti ciclamini, disponibili in tantissime nuances una più bella dell’altra. Da non dimenticare poi l’erica, arbusto sempreverde dotato di magiche infiorescenze tra il bianco, il rosa e il viola. Altamente decorativi anche gli aster, che con i colori vividi dei loro petali sono in grado di regalare una sensazione di primavera. A questi si aggiungono anche zinnie e camelie, che fioriscono nel periodo freddo e avvolgono tutto di un’atmosfera romantica.

Se si preferisce però, arricchire lo spazio interno della propria casa con i fiori in autunno, si potrà puntare sulle begonie. Con tantissime varietà di foglie e fiori, conferiscono all’ambiente un aspetto vivo e caldo, grazie anche alle infiorescenze colorate che rimangono intatte senza appassire. L’ideale però, è trovare loro una sistemazione in un punto molto luminoso. Allo stesso tempo si può ravvivare qualche angolo con crisantemi e ciclamini, che sopportano bene le basse temperature e sono la rappresentazione stessa dei fiori d’autunno.