Queste, le frittelle che conquistano tutti: messicane, zuccherate, irresistibili

Bunuelos messicani, le frittelle dolci che conquistano tutti: calde, zuccherate e super golose, sono tra la mia top 10 dei dolci di Natale!
Non c’è niente di più bello, di una cucina profumata di frittelle appena fritte. I Bunuelos messicani sono uno di quei dolci che sorprendono come pochi, grazie al perfetto mix di zucchero e cannella. La loro croccantezza fuori e la morbidezza dentro ti fanno consolare ad ogni boccone e di una di certo non ti accontenti, qui bis e tris li fai di certo.
La cosa bella di questi Bunuelos messicani, è che sono davvero facili da fare: ti servono pochi ingredienti semplici e li metti insieme in un lampo. Parliamo di un mix favoloso di latte, uova, un po’ di burro e zucchero, tutto qui, ma ti garantisco che sono incredibilmente golosi, dolci al punto giusto, fragranti e leggermente speziati grazie alla cannella. In più c’è da dire, che queste speciali frittelle vengono sempre bene anche se in cucina non sei poi il massimo.
Bunuelos messicani: calde e speciali frittelle da provare subito!
Insomma, non c’è niente di più buono e sfizioso da preparare per il periodo di Natale. I Bunuelos messicani, si servono belli caldi e per accompagnare una bella cioccolata calda, sono davvero il massimo. E allora dai, basta chiacchiere e prepariamoli insieme, ti faccio vedere che una volta provati non tornerai più indietro e rientreranno tra i tuoi dolci natalizi preferiti. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Ingredienti per i Bunuelos messicani
Per 6 persone
- 3 uova
- 45 g di zucchero
- 360 ml di latte
- 90 ml di acqua
- 45 g di burro
- 1 cucchiaio di estratto di vaniglia
- 1/2 cucchiaino di cannella in polvere
- 8 g di sale
- 10 g di lievito per dolci in polvere
- 1 bustina di vanillina
- Olio di semi q.b. per friggere
- Zucchero e cannella q.b. per la copertura
Come si preparano i Bunuelos messicani
- Inizia rompendo le uova in una ciotola capiente, aggiungi lo zucchero e sbatti tutto con una frusta a mano: tranquilla, non serve montare come per una torta, deve solo amalgamarsi bene. Versa poi il latte e l’acqua, continuando a mescolare e aggiungi il burro sciolto, l’estratto di vaniglia, la cannella, la vanillina e il sale.
- Aggiungi infine il lievito e incorpora la farina poco alla volta fino ad ottenere un impasto simile ad una pastella. Coprilo con un canovaccio e lascialo riposare giusto qualche minuto mentre scaldi l’olio.
- Versa l’olio quindi in una padella alta o una casseruola, fino a circa 3-4 cm almeno e portalo ad una temperatura di 170-180 gradi. Intingendo poi il classico ferro a fiore per creare le frittelle nella pastella. Prelevane un po’ e immergilo nell’olio, lasciando che si stacchi da sola, così non rischi di rompere la frittella e procedi allo stesso modo per tutte le altre: mi raccomando, poche per volta. Girale per farle dorare su ambo i lati e vedrai che in appena un minuto o forse poco più, saranno pronte.
- Quando saranno dorate e croccanti, scolale con una schiumarola e appoggiale su carta assorbente. Ancora calde, passale in un mix di zucchero e cannella per creare la copertura golosa irresistibile e servile subito in tavola. Vedrai che a queste frittelle calde e zuccherate, sarà impossibile resistere.
Vedrai che i Bunuelos messicani sono frittelle semplici, veloci e incredibilmente golose, tanto che per tutto il periodo di natale di certo le preparerai spesso, con la cioccolata calda sono il massimo, provare per credere. E se ti è piaciuta questa ricettina veloce e golosa, prova anche i Churros: simili nella golosità, perfetti per un pomeriggio speciale e altrettanto irresistibile. Buon appetito!