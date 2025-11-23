Queste, le frittelle che conquistano tutti: messicane, zuccherate, irresistibili

Bunuelos messicani, le frittelle dolci che conquistano tutti: calde, zuccherate e super golose, sono tra la mia top 10 dei dolci di Natale!

Non c’è niente di più bello, di una cucina profumata di frittelle appena fritte. I Bunuelos messicani sono uno di quei dolci che sorprendono come pochi, grazie al perfetto mix di zucchero e cannella. La loro croccantezza fuori e la morbidezza dentro ti fanno consolare ad ogni boccone e di una di certo non ti accontenti, qui bis e tris li fai di certo.

La cosa bella di questi Bunuelos messicani, è che sono davvero facili da fare: ti servono pochi ingredienti semplici e li metti insieme in un lampo. Parliamo di un mix favoloso di latte, uova, un po’ di burro e zucchero, tutto qui, ma ti garantisco che sono incredibilmente golosi, dolci al punto giusto, fragranti e leggermente speziati grazie alla cannella. In più c’è da dire, che queste speciali frittelle vengono sempre bene anche se in cucina non sei poi il massimo.

Bunuelos messicani: calde e speciali frittelle da provare subito!

Insomma, non c’è niente di più buono e sfizioso da preparare per il periodo di Natale. I Bunuelos messicani, si servono belli caldi e per accompagnare una bella cioccolata calda, sono davvero il massimo. E allora dai, basta chiacchiere e prepariamoli insieme, ti faccio vedere che una volta provati non tornerai più indietro e rientreranno tra i tuoi dolci natalizi preferiti. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti



Ingredienti per i Bunuelos messicani

Per 6 persone

3 uova

45 g di zucchero

360 ml di latte

90 ml di acqua

45 g di burro

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

8 g di sale

10 g di lievito per dolci in polvere

1 bustina di vanillina

Olio di semi q.b. per friggere

Zucchero e cannella q.b. per la copertura

Come si preparano i Bunuelos messicani

Inizia rompendo le uova in una ciotola capiente, aggiungi lo zucchero e sbatti tutto con una frusta a mano: tranquilla, non serve montare come per una torta, deve solo amalgamarsi bene. Versa poi il latte e l’acqua, continuando a mescolare e aggiungi il burro sciolto, l’estratto di vaniglia, la cannella, la vanillina e il sale. Aggiungi infine il lievito e incorpora la farina poco alla volta fino ad ottenere un impasto simile ad una pastella. Coprilo con un canovaccio e lascialo riposare giusto qualche minuto mentre scaldi l’olio. Versa l’olio quindi in una padella alta o una casseruola, fino a circa 3-4 cm almeno e portalo ad una temperatura di 170-180 gradi. Intingendo poi il classico ferro a fiore per creare le frittelle nella pastella. Prelevane un po’ e immergilo nell’olio, lasciando che si stacchi da sola, così non rischi di rompere la frittella e procedi allo stesso modo per tutte le altre: mi raccomando, poche per volta. Girale per farle dorare su ambo i lati e vedrai che in appena un minuto o forse poco più, saranno pronte. Quando saranno dorate e croccanti, scolale con una schiumarola e appoggiale su carta assorbente. Ancora calde, passale in un mix di zucchero e cannella per creare la copertura golosa irresistibile e servile subito in tavola. Vedrai che a queste frittelle calde e zuccherate, sarà impossibile resistere.

Vedrai che i Bunuelos messicani sono frittelle semplici, veloci e incredibilmente golose, tanto che per tutto il periodo di natale di certo le preparerai spesso, con la cioccolata calda sono il massimo, provare per credere. E se ti è piaciuta questa ricettina veloce e golosa, prova anche i Churros: simili nella golosità, perfetti per un pomeriggio speciale e altrettanto irresistibile. Buon appetito!