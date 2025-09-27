Una cioccolata calda e loro | questi churros sono da urlo

Prepara la cioccolata calda, ora i churros te li faccio preparare morbidissimi come vuole la ricetta tradizionale, credimi sono da urlo! Non c’è niente che sappia conquistare più dei churros appena fatti! Solo a pensarci mi viene voglia di tuffarmici dentro, croccanti fuori e morbidi dentro, da gustare con una cioccolata calda fumante. Fidati, anche se non li hai mai fatti in casa, questa ricetta è semplice e ti regala lo stesso risultato da bar o pasticceria. Fidati, sono quei dolcetti che mettono tutti d’accordo, grandi e piccini e ti fanno sentire un po’ spagnola senza muoverti da casa tua. Quello che amo dei churros è che bastano pochissimi ingredienti, un mix di farina, acqua, un pizzico di sale e …

Non c’è niente che sappia conquistare più dei churros appena fatti! Solo a pensarci mi viene voglia di tuffarmici dentro, croccanti fuori e morbidi dentro, da gustare con una cioccolata calda fumante. Fidati, anche se non li hai mai fatti in casa, questa ricetta è semplice e ti regala lo stesso risultato da bar o pasticceria. Fidati, sono quei dolcetti che mettono tutti d’accordo, grandi e piccini e ti fanno sentire un po’ spagnola senza muoverti da casa tua.

Quello che amo dei churros è che bastano pochissimi ingredienti, un mix di farina, acqua, un pizzico di sale e olio per friggere, eppure, il risultato è spettacolare. Ogni boccone è un mix perfetto tra croccantezza e morbidezza e non ti dico quel profumo che si diffonde in cucina mentre friggono, spettacolare. Credimi che una volta passati nello zucchero, non riuscirai a fermarti, pensa che io li faccio ogni sabato sera, ti ho detto tutto!

Churros: lo spuntino sfizioso che sa coccolarti ogni volta che vuoi!

Allaccia il grembiule quindi, prepara gli ingredienti e scalda l’olio, che oggi prepariamo insieme i churros, passo passo, in modo semplice e divertente. Tranquilla, non c’è bisogno di trucchi complicati, ti garantisco che il divertimento è assicurato e il risultato da urlo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 3-4 minuti

Ingredienti per i Churros

Per circa 30 churros

340 ml di acqua

220 g di farina 00

1 pizzico di sale

Olio d’oliva q.b. per friggere

Zucchero q.b. per la copertura

Come si preparano i Churros