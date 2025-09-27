Una cioccolata calda e loro | questi churros sono da urlo

di

Prepara la cioccolata calda, ora i churros te li faccio preparare morbidissimi come vuole la ricetta tradizionale, credimi sono da urlo! Non c’è niente che sappia conquistare più dei churros appena fatti! Solo a pensarci mi viene voglia di tuffarmici dentro, croccanti fuori e morbidi dentro, da gustare con una cioccolata calda fumante. Fidati, anche se non li hai mai fatti in casa, questa ricetta è semplice e ti regala lo stesso risultato da bar o pasticceria. Fidati, sono quei dolcetti che mettono tutti d’accordo, grandi e piccini e ti fanno sentire un po’ spagnola senza muoverti da casa tua. Quello che amo dei churros è che bastano pochissimi ingredienti, un mix di farina, acqua, un pizzico di sale e …

churros pourfemme.it

Prepara la cioccolata calda, ora i churros te li faccio preparare morbidissimi come vuole la ricetta tradizionale, credimi sono da urlo!

Non c’è niente che sappia conquistare più dei churros appena fatti! Solo a pensarci mi viene voglia di tuffarmici dentro, croccanti fuori e morbidi dentro, da gustare con una cioccolata calda fumante. Fidati, anche se non li hai mai fatti in casa, questa ricetta è semplice e ti regala lo stesso risultato da bar o pasticceria. Fidati, sono quei dolcetti che mettono tutti d’accordo, grandi e piccini e ti fanno sentire un po’ spagnola senza muoverti da casa tua.

churros pourfemme.it
churros pourfemme.it

Quello che amo dei churros è che bastano pochissimi ingredienti, un mix di farina, acqua, un pizzico di sale e olio per friggere, eppure, il risultato è spettacolare. Ogni boccone è un mix perfetto tra croccantezza e morbidezza e non ti dico quel profumo che si diffonde in cucina mentre friggono, spettacolare. Credimi che una volta passati nello zucchero, non riuscirai a fermarti, pensa che io li faccio ogni sabato sera, ti ho detto tutto!

Churros: lo spuntino sfizioso che sa coccolarti ogni volta che vuoi!

Allaccia il grembiule quindi, prepara gli ingredienti e scalda l’olio, che oggi prepariamo insieme i churros, passo passo, in modo semplice e divertente. Tranquilla, non c’è bisogno di trucchi complicati, ti garantisco che il divertimento è assicurato e il risultato da urlo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 3-4 minuti

Ingredienti per i Churros

Per circa 30 churros

  • 340 ml di acqua
  • 220 g di farina 00
  • 1 pizzico di sale
  • Olio d’oliva q.b. per friggere
  • Zucchero q.b. per la copertura

Come si preparano i Churros

  1. In un pentolino, porta l’acqua a bollore con un pizzico di sale. Toglila poi dal fuoco e versa tutta la farina in un colpo solo, mescolando energicamente con un cucchiaio di legno finché si forma un impasto compatto e senza grumi.
  2. Una volta intiepidito, trasferiscilo in una sac à poche con bocchetta a stella, in questo modo, otterrai dei churros perfettamente sagomati, con quelle righe caratteristiche che trattengono lo zucchero in superficie.
  3. Versa l’olio in una padella profonda e scaldalo a fiamma alta. Spremi poi dei pezzi di impasto direttamente nell’olio, solo quando avrà raggiunto la temperatura giusta di 170-180 gradi e tagliandoli con le forbici della lunghezza che preferisci.
  4. Friggili pochi minuti fino a quando diventano dorati e croccanti, poi, girali delicatamente per uniformare la cottura. Scola i tuoi churros pronti su carta assorbente e ancora caldi passali nello zucchero. Vedrai, ogni granello di zucchero si appiccicherà perfettamente, creando una dolce copertura croccante che farà impazzire chiunque.
  5. Non ti resta che accompagnarli con una bella cioccolata calda densa e fumante e vedrai che ogni boccone, sarà una goduria. E se ami i dolci veloci e golosi, prova anche questa mug cake e ti godi un dessert che cola e conquista tutti al primo assaggio. Buon appetito!
Gestione cookie