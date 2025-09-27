Una cioccolata calda e loro | questi churros sono da urlo

Prepara la cioccolata calda, ora i churros te li faccio preparare morbidissimi come vuole la ricetta tradizionale, credimi sono da urlo!
Non c’è niente che sappia conquistare più dei churros appena fatti! Solo a pensarci mi viene voglia di tuffarmici dentro, croccanti fuori e morbidi dentro, da gustare con una cioccolata calda fumante. Fidati, anche se non li hai mai fatti in casa, questa ricetta è semplice e ti regala lo stesso risultato da bar o pasticceria. Fidati, sono quei dolcetti che mettono tutti d’accordo, grandi e piccini e ti fanno sentire un po’ spagnola senza muoverti da casa tua.
Quello che amo dei churros è che bastano pochissimi ingredienti, un mix di farina, acqua, un pizzico di sale e olio per friggere, eppure, il risultato è spettacolare. Ogni boccone è un mix perfetto tra croccantezza e morbidezza e non ti dico quel profumo che si diffonde in cucina mentre friggono, spettacolare. Credimi che una volta passati nello zucchero, non riuscirai a fermarti, pensa che io li faccio ogni sabato sera, ti ho detto tutto!
Churros: lo spuntino sfizioso che sa coccolarti ogni volta che vuoi!
Allaccia il grembiule quindi, prepara gli ingredienti e scalda l’olio, che oggi prepariamo insieme i churros, passo passo, in modo semplice e divertente. Tranquilla, non c’è bisogno di trucchi complicati, ti garantisco che il divertimento è assicurato e il risultato da urlo. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 3-4 minuti
Ingredienti per i Churros
Per circa 30 churros
- 340 ml di acqua
- 220 g di farina 00
- 1 pizzico di sale
- Olio d’oliva q.b. per friggere
- Zucchero q.b. per la copertura
Come si preparano i Churros
- In un pentolino, porta l’acqua a bollore con un pizzico di sale. Toglila poi dal fuoco e versa tutta la farina in un colpo solo, mescolando energicamente con un cucchiaio di legno finché si forma un impasto compatto e senza grumi.
- Una volta intiepidito, trasferiscilo in una sac à poche con bocchetta a stella, in questo modo, otterrai dei churros perfettamente sagomati, con quelle righe caratteristiche che trattengono lo zucchero in superficie.
- Versa l’olio in una padella profonda e scaldalo a fiamma alta. Spremi poi dei pezzi di impasto direttamente nell’olio, solo quando avrà raggiunto la temperatura giusta di 170-180 gradi e tagliandoli con le forbici della lunghezza che preferisci.
- Friggili pochi minuti fino a quando diventano dorati e croccanti, poi, girali delicatamente per uniformare la cottura. Scola i tuoi churros pronti su carta assorbente e ancora caldi passali nello zucchero. Vedrai, ogni granello di zucchero si appiccicherà perfettamente, creando una dolce copertura croccante che farà impazzire chiunque.
- Non ti resta che accompagnarli con una bella cioccolata calda densa e fumante e vedrai che ogni boccone, sarà una goduria. E se ami i dolci veloci e golosi, prova anche questa mug cake e ti godi un dessert che cola e conquista tutti al primo assaggio. Buon appetito!