Quando sterilizzare il cane si rende necessario: tutto quello che c’è da sapere

Hai pensato di far sterilizzare il tuo cane ma non sei convinto? Ecco le ragioni per cui è meglio scegliere di eseguire questa operazione.

Quando si prende con sé un animale un aspetto da dover tenere in considerazione a un certo punto della sua vita è quello relativo alla sua sterilizzazione.

Si tratta infatti di un’operazione che viene svolta con una frequenza sempre maggiore, soprattutto perché i veterani e gli esperti la consigliano per garantire una maggiore sicurezza a livello di salute e benessere del proprio animale. Vi sono diverse ragioni per cui è meglio decidere di far sterilizzare il proprio cane e trattandosi di un’operazione ormai di routine è praticamente impossibile che l’animale con dei rischi di salute.

Ecco cosa c’è da sapere sulla sterilizzazione e quando farla

Una delle ragioni più ovvie per far sterilizzare il proprio cane è quello di evitare di ritrovarsi con gravidanze indesiderate e con l’impegno di doversi prendere cura dei cuccioli appena nati. Oltre a ciò, vi sono anche ragioni più importanti e significative, come per esempio eliminare completamente il rischio che la cagnolina possa avere delle gravidanze isteriche o delle finte gravidanze che la farebbero soffrire a livello fisico e psicologico. Inoltre, un aspetto davvero importante da tenere in considerazione riguarda il rischio di tumori alle ovaie, all’utero e alle mammelle per le femmine, e ai testicoli per i maschi.

Infatti far sterilizzare i propri cani quando ancora sono abbastanza piccoli ridurrà quasi completamente il rischio dell’insorgenza di tumori, mentre già da adulti il rischio si ridurrà solo del 60 – 70 %. Inoltre gli animali sterilizzati vivono più a lungo visto che non possono soffrire dei problemi sopra elencati.

Per quanto riguarda invece il periodo in cui sia meglio sterilizzare il proprio cane, vi è una differenza tra maschi e femmine. Per i cagnolini infatti è meglio procedere alle operazioni prima che possano raggiungere la maturità sessuale e ciò in genere accade tra i 6 mesi e gli 8 mesi di età, periodo in cui l’animale è pronto per accoppiarsi. Per quanto riguarda invece le cagnoline bisognerà aspettare che abbiano avuto il primo calore e far trascorrere almeno un paio di mesi dopo di esso. L’ideale sarebbe procedere esattamente a metà tra il primo e il secondo calore, che di solito avviene circa sei mesi dopo; in ogni caso non bisognerebbe mai aspettare fino al terzo.