Quando il curry incontra il mare? | pochi minuti per un piatto da sogno

Gamberoni al curry: pochi minuti e ti godi un piatto da sogno, quando il curry incontra il mare ti consoli sul serio!
Se vuoi un piatto che ti conquisti con il suo gusto speciale senza passare ore ai fornelli, questi gamberoni al curry sono quello che fa per te. Il profumo intenso del curry che si mescola al sapore dolce dei gamberoni ti conquista al primo assaggio. Fidati, non serve essere uno chef per fare bella figura, basta solo un po’ di fantasia e gli ingredienti giusti ma vedrai che anche una ricetta semplice e veloce come questa, potrà decisamente sorprenderti.
La bellezza di questi gamberoni al curry sta nella loro semplicità, bastano infatti pochi ingredienti ma quelli giusti per una cena diversa e sorprendente. Grazie solo ai gamberoni freschi, il curry che regala calore e profumo, i porri, l’aglio e un tocco di passata di pomodoro che lega tutto, ti consolerai e non esagero. La cosa bella, è che mentre li cucini, si riempie la casa di un aroma incredibile, e poi credimi, vedere quei gamberoni diventare rosa e succosi è una goduria!
Gamberoni al curry: un piatto speciale pronto in pochi minuti!
Insomma, sei pronta a goderti il contrasto perfetto tra la dolcezza del mare e la forza speziata del curry? Allora senti a me, allaccia il grembiule, scalda un po’ di olio in una bella padella ampia e prepariamo insieme questi gamberoni al curry passo passo, senza stress e senza stare per ore lì a cucinare. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 15 minuti
Ingredienti per i Gamberoni al curry
Per 4 persone
- 800 g di gamberoni
- 30 g di curry
- 2 porri
- 2 spicchi di aglio
- 250 g di passata di pomodoro
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Prezzemolo q.b.
Come si preparano i Gamberoni al curry
- Inizia col pulire i gamberoni, eliminando testa e intestino se vuoi e tienili da parte. Taglia i porri a rondelle sottili e schiaccia leggermente gli spicchi di aglio.
- In una padella capiente, scalda un po’ di olio e fai dorare porri e aglio a fiamma media, già qui sentirai un profumo che ti farà venire fame subito!
- Aggiungi poi il curry e mescola bene per far sprigionare tutti i profumi e non preoccuparti se sembra intenso, si ammorbidisce con i gamberoni e il pomodoro.
- Unisci quindi anche la passata e fai cuocere qualche minuto, giusto per amalgamare i sapori. Aggiusta di sale e pepe, mescola e tuffaci dentro i gamberoni, lasciandoli cuocere per circa 5-7 minuti, girandoli delicatamente, finché diventano rosa e succosi. Non cuocerli troppo mi raccomando, altrimenti perdono morbidezza.
- Spolvera tutto con prezzemolo fresco tritato e servi subito, magari accompagnati da riso basmati o pane croccante per fare la scarpetta nella salsa al curry. Ecco quindi pronti i tuoi gamberoni al curry, super profumati, succosi e pronti in un attimo, vedrai che lascerai chiunque senza parole, sembrerà quasi di stare in un ristorante gourmet.
- Se ami piatti veloci, speziati e golosi come questo, prova anche i gamberoni in crosta di sale, che sono un’altra alternativa fresca e aromatica da leccarsi i baffi. Buon appetito!