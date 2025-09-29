Quando il curry incontra il mare? | pochi minuti per un piatto da sogno

Gamberoni al curry: pochi minuti e ti godi un piatto da sogno, quando il curry incontra il mare ti consoli sul serio! Se vuoi un piatto che ti conquisti con il suo gusto speciale senza passare ore ai fornelli, questi gamberoni al curry sono quello che fa per te. Il profumo intenso del curry che si mescola al sapore dolce dei gamberoni ti conquista al primo assaggio. Fidati, non serve essere uno chef per fare bella figura, basta solo un po’ di fantasia e gli ingredienti giusti ma vedrai che anche una ricetta semplice e veloce come questa, potrà decisamente sorprenderti. La bellezza di questi gamberoni al curry sta nella loro semplicità, bastano infatti pochi ingredienti ma quelli giusti per …

Gamberoni al curry: pochi minuti e ti godi un piatto da sogno, quando il curry incontra il mare ti consoli sul serio!

Se vuoi un piatto che ti conquisti con il suo gusto speciale senza passare ore ai fornelli, questi gamberoni al curry sono quello che fa per te. Il profumo intenso del curry che si mescola al sapore dolce dei gamberoni ti conquista al primo assaggio. Fidati, non serve essere uno chef per fare bella figura, basta solo un po’ di fantasia e gli ingredienti giusti ma vedrai che anche una ricetta semplice e veloce come questa, potrà decisamente sorprenderti.

La bellezza di questi gamberoni al curry sta nella loro semplicità, bastano infatti pochi ingredienti ma quelli giusti per una cena diversa e sorprendente. Grazie solo ai gamberoni freschi, il curry che regala calore e profumo, i porri, l’aglio e un tocco di passata di pomodoro che lega tutto, ti consolerai e non esagero. La cosa bella, è che mentre li cucini, si riempie la casa di un aroma incredibile, e poi credimi, vedere quei gamberoni diventare rosa e succosi è una goduria!

Gamberoni al curry: un piatto speciale pronto in pochi minuti!

Insomma, sei pronta a goderti il contrasto perfetto tra la dolcezza del mare e la forza speziata del curry? Allora senti a me, allaccia il grembiule, scalda un po’ di olio in una bella padella ampia e prepariamo insieme questi gamberoni al curry passo passo, senza stress e senza stare per ore lì a cucinare. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Ingredienti per i Gamberoni al curry

Per 4 persone

800 g di gamberoni

30 g di curry

2 porri

2 spicchi di aglio

250 g di passata di pomodoro

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo q.b.

Come si preparano i Gamberoni al curry