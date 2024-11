Quali sostanze funzionano davvero per le rughe? Chiediamo alla scienza

É naturale ed è inevitabile: tutti invecchiamo. Col tempo, infatti, è fisiologico che l’attività delle cellule rallenti, che la produzione di collagene diminuisca e che la pelle appaia meno elastica e luminosa. Succede anche che il fotoinvecchiamento, ovvero l’esposizione ai raggi UV che porta la pelle a mostrare in anticipo i segni del tempo, si sommi a tutto questo, e che le cattive abitudini quali il fumo o l’abuso di alcool e junk food amplifichino il problema. Per migliorare l’aspetto delle rughe allora ci affidiamo ai prodotti beauty che, se formulati con specifici ingredienti, possono davvero migliorare l’aspetto del nostro viso. Le sostanze che per la scienza combattono le rughe Non tutti i prodotti anti-age sono uguali. Ce ne sono …

Le sostanze che per la scienza combattono le rughe

Non tutti i prodotti anti-age sono uguali. Ce ne sono alcuni formulati specificatamente per prevenire e limitare l’insorgere delle rughe. Alla base della loro composizione, infatti, c’è un riscontro scientifico: studi che dimostrano gli effettivi benefici derivanti dall’uso di prodotti con specifici ingredienti.

Uno dei marchi che ha a cuore l’evidenza scientifica per la creazione dei propri cosmetici è Skin First, le cui creme viso nascono proprio per rispondere alle esigenze della pelle di ogni persona.

Secondo la scienza, tra gli ingredienti da ricercare per contrastare l’invecchiamento ci sono:

Retinoidi;

Peptidi;

molecole antiossidanti (vitamina C e vitamina B3);

Acido I

Conosciamoli tutti più da vicino.

1. Retinoidi

Prodotti della vitamina A, i retinoidi sono tra i composti chimici più studiati nel trattamento delle rughe.

Uno dei più testati è la tretinoina, il cui effetto primario è quello di incentivare la produzione di collagene e migliorare la struttura della pelle. Tra le altre sostanze appartenenti a questa nicchia, esaminate dagli esperti, troviamo anche il Retinolo e la Retinaldeide.

Tutti questi ingredienti lasciano la pelle più liscia e levigata, e migliorano visibilmente la texture dell’epidermide.

2. Peptidi

I Peptidi sono brevi catene di aminoacidi, i mattoncini essenziali delle proteine come Collagene, Cheratina ed Elastina.

Il loro beneficio? Stimolare la produzione di Collagene, Procollagene, Ccido Ialuronico e Fibronectina. Sono molto utilizzati nei cosmetici proprio per le loro proprietà bioattive.

3. Acido Ialuronico

Questa è la sostanza più conosciuta e utilizzata nell’antiaging, quella più ricercata quando scegliamo cosmetici anti-età. Si tratta di una molecola già naturalmente presente nel nostro corpo, con un’eccellente capacità di trattenere l’acqua.

Il suo lavoro è molto importante. L’acido ialuronico infatti idrata la pelle, rendendola più rimpolpata e riducendo l’aspetto dei solchi sul viso.

4. Antiossidanti

Da non prendere sottogamba anche le molecole antiossidanti, che aiutano a tenere a bada e prevenire i danni alla pelle causati dall’invecchiamento. L’antiossidante per eccellenza è la vitamina C, utile per spingere la produzione di collagene e migliorare l’aspetto della pelle nel suo complesso. In più, aiuta anche a ridurre l’iperpigmentazione da eccesso di melanina.

Ma non solo. Un altro antiossidante potente è la vitamina B3, di cui una delle due forme principali è la niacinamide. La niacinamide è fondamentale per decelerare l’invecchiamento cellulare, e per ridurre pori dilatati, macchie pigmentate e rossori.

In sintesi, scegliere prodotti skincare contenenti ingredienti supportati dalla scienza, come retinoidi, peptidi, acido ialuronico e antiossidanti, può fare la differenza nel contrastare i segni del tempo, mantenendo la pelle sana e più giovane più a lungo. Affidarsi a marchi che valorizzano l’evidenza scientifica, come Skin First, garantisce una cura mirata ed efficace.