Qual è la lunghezza ideale dei tuoi capelli? Ecco come capirlo

Capire la lunghezza ideale dei tuoi capelli è molto semplice con questo metodo: basterà un metro da sarta e il gioco è fatto.

I capelli sono uno degli elementi estetici più importanti in un viso: grazie a questi si può mostrare tanto di se stessi. Il colore, il taglio, lo stile, sono tutti elementi che comunicano tanto. Quando ci si taglia i capelli, a parte il gusto personale o la comodità (c’è chi preferisce portare i capelli corti, chi usa un taglio medio e chi invece opta per i capelli lunghi), è molto determinante anche la forma e la dimensione del viso. Infatti, prendere in considerazione questo elemento è importante nel capire qual è la lunghezza ideale dei capelli, o meglio quella che valorizza di più la persona.

Sbagliare taglio di capelli è molto semplice: tante volte si porta al proprio parrucchiere l’immagine di un taglio di capelli visto su di un personaggio famoso o su una rivista ma non è detto che questo sia calzante per la propria forma del viso. Viso triangolare, rotondo, ovale, quadrato, ad ognuna il suo. Eppure non è così difficile capire qual è il taglio migliore per il proprio viso usando un metodo semplicissimo, consigliato anche dai parrucchieri, che aiuta a determinare la giusta lunghezza dei capelli.

Come capire qual è la lunghezza ideale dei capelli

Per capire qual è la lunghezza ideale dei capelli non c’è bisogno di provare ogni volta un look diverso: certo, si può fare ma in questo modo si rischia anche di sbagliare e di dover “convivere” con un taglio che non valorizza o che non si sopporta. E tornare indietro non è sempre possibile o semplice da attuare.

Per fortuna non c’è bisogno di fare nulla di così drastico ma basterà utilizzare un semplice metro da sarta per capire la lunghezza ideale dei capelli in base al propri viso. Se si preferiscono i capelli lunghi bisogna misurare la lunghezza del viso dall’attaccatura dei capelli fino alla punta del mento. Poi riportare questa esatta misura dalla punta del mento in giù.

Se invece si preferisce un taglio medio, misurare dalla parte più sporgente del viso (di solito sono gli zigomi ma per determinate forme del viso possono essere anche le tempie, quindi più in alto) fino alla punta del mento. Riportare come prima la misura dalla punta del mento fino al basso. Questa in linea di massima è una regola generale ed efficace per determinare la giusta lunghezza dei capelli in modo da non sbagliare e uscire dal salone del parrucchiere, contente e splendide. Un altro fattore da considerare per valorizzare l’intera figura (e non solo il viso) è anche l’altezza del baricentro.