Puzza di aglio sulle mani: un cucchiaio d’acciaio è la soluzione, il trucco che pochi conoscono

Quando usiamo l’aglio, è comune ritrovarsi col cattivo odore incollato alle mani: un cucchiaio d’acciaio risolve il problema con questo trucco geniale.

Cucinare può essere un divertimento, un passatempo, perfino un modo per rilassarsi. Per altri, invece, si tratta di una semplice incombenza quotidiana. Quando utilizziamo determinati ingredienti dall’odore particolarmente intenso, sappiamo bene che, di conseguenza, quell’aroma resterà incollato alla nostra pelle. Per far sparire la puzza d’aglio dalle mani basta usare un semplice cucchiaio d’acciaio: pochi conoscono questo trucco.

È uno dei problemi più comuni e fastidiosi in cucina, soprattutto perché, per quanto amiamo questo ingrediente, l’odore che ci lascia addosso è proprio insopportabile. Invece di tormentarci le dita sotto l’acqua con litri di sapone, la soluzione infallibile è nel cassetto delle posate.

Un cucchiaio d’acciaio per eliminare la puzza d’aglio dalle mani: come fare

Anche se usiamo i guanti, questi sembrano non essere in grado di contrastare quell’odore pungente che, in un modo o nell’altro, finisce per attaccarsi alla pelle. E così ci ostiniamo a lavare le mani con foga, sfruttando ogni genere di detergente o sapone, ma il risultato non cambia: l’aroma resta per ore sulle dita, dandoci un immenso fastidio. Il trucco del cucchiaio è ciò che fa al caso nostro!

Se non abbiamo a disposizione un cucchiaio d’acciaio, andrà bene qualsiasi oggetto che sia fatto dello stesso materiale. Alla base di questo trucco c’è una spiegazione scientifica, una reazione chimica che pochi conoscono. L’aglio contiene allicina, una molecola che si trasforma, quando andiamo a tagliarlo, in altri composti. La presenza di zolfo è il motivo per il quale questo ingrediente lascia il caratteristico odore sulla nostra pelle.

Al contempo, l’acciaio contiene ossido di cromo. Quest’ultimo, con una serie di reazioni elettrochimiche, reagisce con i componenti dell’aglio ed eliminare il cattivo odore. Ciò che dobbiamo fare è prendere il nostro cucchiaio e porlo sotto l’acqua fredda.

A questo punto andiamo a strofinare le dita sull’oggetto, sempre tenendolo sotto il getto, per un minuto o due. Possiamo anche passarlo tra le mani, sui palmi o il dorso, laddove il cattivo odore si è “incollato”. Trascorso il tempo indicato, asciughiamoci e facciamo una prova: annusando le dita ci accorgeremo che la puzza è sparita. Incredibile ma efficace, il trucco da non farsi scappare in cucina è realmente in grado di semplificarci la vita.