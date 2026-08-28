Punture di acari: come riconoscerle e come prevenirle

Prurito, piccoli arrossamenti e lesioni sulla pelle possono far pensare agli acari, ma riconoscerne davvero l’origine non è sempre semplice. Inoltre, non tutti gli acari presenti nelle abitazioni pungono l’uomo: capire le differenze è fondamentale per scegliere i rimedi e soprattutto per evitare interventi inutili. Quando ci si sveglia con piccoli segni rossi sulla pelle, il pensiero può andare immediatamente agli acari del materasso. In realtà, i comuni acari della polvere non pungono e non mordono le persone. Sono organismi microscopici che si nutrono soprattutto di residui organici e cellule morte della pelle e possono essere presenti in materassi, cuscini, tappeti, divani e altri tessuti. Il problema principale legato alla loro presenza è rappresentato dagli allergeni, che nelle persone sensibili …

Prurito, piccoli arrossamenti e lesioni sulla pelle possono far pensare agli acari, ma riconoscerne davvero l’origine non è sempre semplice. Inoltre, non tutti gli acari presenti nelle abitazioni pungono l’uomo: capire le differenze è fondamentale per scegliere i rimedi e soprattutto per evitare interventi inutili.

Quando ci si sveglia con piccoli segni rossi sulla pelle, il pensiero può andare immediatamente agli acari del materasso. In realtà, i comuni acari della polvere non pungono e non mordono le persone. Sono organismi microscopici che si nutrono soprattutto di residui organici e cellule morte della pelle e possono essere presenti in materassi, cuscini, tappeti, divani e altri tessuti. Il problema principale legato alla loro presenza è rappresentato dagli allergeni, che nelle persone sensibili possono favorire disturbi come starnuti, naso chiuso, prurito agli occhi o manifestazioni cutanee.

Esistono però altre specie di acari capaci di interessare direttamente la pelle. Il caso più conosciuto è quello dell’acaro responsabile della scabbia, che penetra nello strato superficiale della cute provocando un prurito caratteristico. Esistono inoltre acari associati ad animali, uccelli o particolari ambienti che possono occasionalmente causare lesioni nell’uomo. Non è quindi possibile stabilire soltanto dall’aspetto di una macchia rossa se si tratti davvero di una puntura o di una lesione provocata da acari: irritazioni, dermatiti e punture di altri insetti possono infatti presentarsi in modo simile.

Quei piccoli segni sulla pelle possono nascondere qualcosa di diverso

I sintomi cambiano in base alla causa. In presenza di scabbia, uno degli elementi più caratteristici è un prurito molto intenso che tende spesso a peggiorare durante la notte. Possono comparire piccole papule, vescicole o sottilissimi cunicoli sulla pelle. Le zone frequentemente interessate comprendono gli spazi tra le dita, i polsi, le ascelle, la zona intorno all’ombelico, la vita e l’area genitale, anche se la distribuzione può variare in base all’età e alle condizioni individuali. Prurito notturno intenso e lesioni in determinate zone del corpo possono far sospettare la scabbia, ma la diagnosi deve essere effettuata da un medico.

Il quadro è diverso quando il problema è un’allergia agli acari della polvere. In questo caso non esiste una vera “puntura dell’acaro”: il contatto con gli allergeni può contribuire a manifestazioni cutanee nelle persone predisposte e, soprattutto, a sintomi respiratori. Anche la presenza di pomfi o puntini comparsi durante la notte non dimostra automaticamente che la causa siano gli acari. Cimici dei letti, pulci e altri insetti possono provocare segni che vengono facilmente confusi tra loro. La posizione delle lesioni, il momento in cui compare il prurito e l’eventuale presenza dello stesso problema in altre persone della casa sono informazioni che possono aiutare il medico a individuare la causa.

Il materasso non è sempre il colpevole: cosa fare davvero per prevenirli

Se l’obiettivo è limitare gli acari della polvere nell’ambiente domestico, è particolarmente importante intervenire sulle condizioni che ne favoriscono la proliferazione. Gli acari trovano un ambiente favorevole soprattutto dove sono presenti umidità, calore e materiali tessili nei quali possono accumularsi residui organici. Ridurre l’umidità e curare regolarmente la pulizia di letto e tessuti può contribuire a contenere la presenza degli acari della polvere. È utile arieggiare gli ambienti, lavare con regolarità lenzuola e biancheria da letto seguendo le temperature compatibili con i tessuti e le indicazioni di lavaggio, oltre a limitare l’accumulo di polvere.

Una particolare attenzione può essere riservata alla camera da letto, soprattutto quando in famiglia è presente una persona allergica. Coprimaterassi e copricuscini antiacaro possono essere indicati in alcuni casi, mentre tappeti, moquette, peluche e tessuti difficili da pulire possono diventare importanti serbatoi di allergeni. La semplice presenza degli acari della polvere, tuttavia, non significa che sia necessario ricorrere a disinfestazioni aggressive. La prevenzione passa soprattutto dal controllo della polvere, dell’umidità e dalla corretta gestione della biancheria da letto, mentre eventuali interventi specifici dovrebbero essere valutati in base alla reale origine del problema.

Se invece viene diagnosticata la scabbia, la gestione è completamente diversa dalla normale pulizia contro gli acari domestici. Sono necessari trattamenti specifici prescritti o indicati dal medico e può essere necessario trattare contemporaneamente anche le persone che hanno avuto contatti stretti, secondo le indicazioni sanitarie ricevute. Vestiti, asciugamani e biancheria utilizzati nel periodo indicato dal medico devono essere gestiti con attenzione. In caso di sospetta scabbia non basta pulire il materasso o cambiare le lenzuola: occorre interrompere la trasmissione attraverso una terapia appropriata e la corretta gestione dei contatti.

Grattare ripetutamente le zone interessate può inoltre lesionare la pelle e favorire infezioni secondarie. Per questo è meglio evitare rimedi improvvisati, prodotti irritanti o trattamenti antiparassitari destinati agli ambienti applicati direttamente sulla cute. Se il prurito è intenso e persistente, le lesioni si stanno diffondendo, compaiono croste, pus, dolore o febbre, oppure altre persone conviventi iniziano ad avere gli stessi sintomi, è consigliabile rivolgersi al medico o al dermatologo per identificare la causa prima di iniziare un trattamento. Distinguere un’allergia agli acari della polvere, una scabbia e la puntura di un altro parassita è infatti il passaggio decisivo per adottare una prevenzione realmente efficace.