Pulisci e riordina il beauty case in pochissimi minuti

Come ordinare e pulire per bene il beauty case in quattro e quattr’otto, è un oggetto che spesso passa in secondo piano, ma non va fatto.

Non c’è cosa più fastidiosa che avere il proprio beauty case in disordine, nel caos più totale, che renderà difficile anche la la ricerca del rossetto. Quando il disordine regna nel tuo beauty hai difficoltà a cercare anche una matita trucco o rossetto, ma ti svelo un piccolo trucco per mettere tutto in ordine in poco tempo, sono certa che mi ringrazierai.

Come riordinare e pulire il beauty case

Oggi ti svelo come mettere in ordine il borsello porta make up, ma è necessario pulire il borsello ed eliminare il superfluo. Nel beauty case c’è di tutto è di più fondotinta, ombretti, matita labbra e occhi, rossello, cipria, blush, smalto, correttore, vecchi campioncini ammassati sul fondo.

Nonostante si tratti di un oggetto che usiamo quotidianamente che è sempre con noi anche in viaggio non siamo così attenti ne con la pulizia ne con l’ordine. Purtroppo potrebbe accadere di avere difficoltà quando ci occorre qualcosa per non parlare che possiamo anche sporcarci le mani mentre cerchiamo quello che ci serve.

Ti voglio suggerire il metodo che mi ha insegnato mia madre, la ringrazio ancora perché impiego davvero pochi minuti per mettere tutto in ordine. Lei mi suggerisce sempre di fare anche il decluttering, eliminando il superfluo riesco ad avere una visione più chiara di quello che realmente ho. Quando il borsello è in disordine, spesso si dimentica di avere prodotti, magari sono anche scaduti che possono essere un problema per la salute della nostra pelle. Veniamo al dunque come pulire e riordinare il beauty case.

Iniziamo subito senza perderci in chiacchiere. La prima cosa da fare è trasferire tutto il contenuto del borsello su un tavolo o piano d’appoggio. Pulire per bene il beauty case con un panno inumidito in acqua tiepida e sapone neutro come quello di Marsiglia. Pulire più volte fino a quando non sarà pulito per bene. Lasciar asciugare per bene e all’aria aperta il borsello, solo quando si sarà asciugato per bene possiamo riordinare tutto. Magari possiamo dividere in sacchetti make up dello stesso genere.

Fare decluttering aiuta tantissimo!

Dedichiamoci al make up, concentrandoci sul decluttering, eliminando il superfluo, make up scaduti possiamo davvero fare spazio nel beauty, lo sai che il trucco scaduto potrebbe esporre la nostra pelle a rischio? Controlla se ci sono prodotti scaduti, se così fosse cestina! Sulla confezione o barattolo c’è un numero che sta ad indicare i mesi dall’apertura, se si superano il prodotto non è sicuro per la nostra pelle. Controllare se il mascara non si è seccato, se non si sono rossetti o correttori scaduto o che emanano cattivi odori. Se uno dei tuoi trucchi ha un odore sgradevole non esitare a cestinare. Controllare anche eventuali campioncini che spesso accumuliamo e il più delle volte non abbiamo mai usato. Buttare il make up che non usiamo, ma se è nuovo e non è scaduto possiamo donarlo. Ovviamente cestina quello che emana un cattivo odore o ha cambiato colore.