Prolungare l’abbronzatura, puoi farlo con questi 6 semplici consigli

Prolungare l’abbronzatura è possibile se si usano metodi specifici. Scopriamo cosa bisogna fare per ottenere una pelle perfetta per l’estate.

Per prolungare l’abbronzatura e sfoggiare un bel colorito esistono diversi metodi e prodotti che possono tornare utili. Spesso si conquista con molta fatica quel colorito sano e dorato che tanto si desidera, per questo motivo è sempre meglio farlo durare il più a lungo possibile. Come prima cosa bisogna capire come non scottarsi, in questo modo si eviterà di rovinare la pelle, in seguito si potrà proseguire con il resto.

Secondo gli esperti la tintarella rimane più a lungo se ci si concentra su due cose, ovvero l’esfoliazione delicata e l’idratazione. Con questo articolo mostreremo tutti i consigli utili a questo scopo e gli errori da evitare. Solo così l’abbronzatura potrà durare anche dopo le vacanze e si potrà evitare di ottenere una cute spellata.

I consigli per mantenere a lungo l’abbronzatura

Per prolungare la tinta, come prima cosa, bisogna evitare per almeno due settimane i bagni caldi. Questo perché quando la cute entra a contatto con alte temperature tende a seccarsi e si favorisce la desquamazione. In alternativa sono molto meglio le docce fresche o tiepide, infatti in questo modo la pelle rimane elastica e compatta. Terminata la doccia basterà usare degli asciugamani morbidi, con i quali si dovrà tamponare la cute leggermente. Durante la doccia, inoltre, vanno usati dei detergenti delicati pieni di elementi idratanti. Si può optare per oli e gel idratanti che producano poca schiuma e che siano nutrienti.

Si passa poi all’argomento esfoliazione, dove sono in tanti a pensare che porti a sbiancare la pelle. In realtà non è così, infatti la melanina si forma in profondità quindi non si può togliere con un semplice scrub. Il risultato che si ottiene è semplicemente l’eliminazione di cellule morte e impurità. Anche in questo caso si prediligono formule non aggressive, così si evita di stressare la cute. Inoltre gli scrub per viso e corpo devono essere differenti, questo perché il viso è più delicato e meno spesso, quindi ha bisogni di prodotti specifici.

Infine come ultimo trucco per prolungare la tinta si può evitare di usare profumi o prodotti a contenuto alcolico. Solo in questo modo si potranno eliminare prodotti che rischiano di seccare e inaridire la pelle e quindi che accelerano la desquamazione. Per questo motivo si può optare a creme corpo idratanti, acque profumate, o in alternativa oli aromatizzati che vanno massaggiati su polsi e dietro le orecchie.