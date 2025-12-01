Ti ricordi il profumo che usavano le nonne? Ora è tornato ed è il nuovo must-have di stagione

I profumi storici stanno tornando di moda e tra questi ne troviamo uno che sicuramente conoscerai per essere stato indossato da una persona a te cara. Il profumo della nonna è il nuovo trend che sta spopolando in questo periodo, questo perché è tornata in voga una fragranza tanto amata dalle donne di tutte le età.

Si tratta di un profumo nato alla fine degli anni Ottanta e che oggi è di nuovo apprezzato, soprattutto da chi cerca un profumo femminile, riconoscibile e diverso dalle solite novità di stagione. Scopriamo insieme di quale profumo si tratta!

Profumo della nonna: il trend che sta conquistando tutte le donne

Il mondo beauty sta riscoprendo, anno dopo anno,, i grandi classici: dal classico e senza tempo Chanel N°5 al Youth Dew di Estée Lauder, c’è un profumo però che ha conquistato il primo posto.

Si tratta della fragranza Eternity For Women di Calvin Klein, è un profumo che molte ricordano sulle madri o sulle nonne, ma che oggi viene scelto anche da ragazze giovani, attirate dal suo stile elegante e senza tempo.

Eternity For Women di Calvin Klein è una fragranza floreale con un tocco agrumato e un finale più caldo e avvolgente. È pensata per essere portata tutti i giorni, ma si adatta anche alle occasioni più speciali.

L’apertura è affidata alle note di testa di mandarino, agrumi e fresia, che regalano subito una sensazione fresca, luminosa e pulita. Dopo i primi minuti lasciano spazio alle note di cuore, dove rosa, gelsomino, calendula e altri fiori rilasciano un profumo classico e femminile. A chiudere la composizione ci sono le note di fondo di sandalo e patchouli, che donano calore, profondità e maggiore persistenza, rendendo il profumo avvolgente senza risultare eccessivamente pesante.

Essendo in commercio da molti anni, viene spesso proposto online e nelle profumerie a prezzi competitivi, motivo per cui è uno dei profumi con il maggior rapporto qualità prezzo del momento. Lo rende, quindi, una scelta interessante per chi vuole profumo iconico senza spendere cifre eccessive o desidera fare un regalo di Natale di classe e alla moda.

Il ritorno del cosiddetto “profumo della nonna” mostra come i grandi classici della profumeria possano trovare nuova vita anche sulle generazioni più giovani.

Se cerchi qualcosa di nuovo, non perdere i 5 profumi donna di tendenza da mettere sotto l’albero!