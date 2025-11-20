Profumi da donna, nuove uscite 2025: i prodotti più sensuali, eleganti e avvolgenti

Quando si parla di profumi da donna, ogni anno arrivano proposte a cui sembra impossibile resistere: nuove uscite, riedizioni più intense, parfum che permettono di diventare il nuovo “mai più senza”, oggi scoprirai insieme a noi quali sono i 5 profumi da donna usciti nel 2025 che meritano davvero la nostra attenzione.

Nuove uscite, i 5 profumi donna di tendenza da mettere sotto l’albero

Dalle fragranze dolci e avvolgenti ai profumi dalla scia più sensuale e decisa, negli ultimi mesi i brand hanno puntato su composizioni che uniscono comfort ed eleganza. Che tu stai cercando un profumo per tutti i giorni o qualcosa di più intenso per le serate speciali, ecco le novità donna di cui ti innamorerai!

Absolus Allegoria Florabloom di Guerlain

Ideale per chi cerca un profumo femminile, sofisticato e mai banale, l’Absolus Allegoria Florabloom di Guerlain unisce note esotiche e accenti luminosi. Una fragranza floreale intensa e sensuale, dal fondo più caldo e avvolgente che lascia la scia.

Miutine di Miu Miu

Il ritorno di Miu Mium nel mondo dei profumi non passa inosservato: Miutine, con la sua nota di fragola cattura subito l’attenzione, accostata a note più floreali e da un fondo più intenso e sensuale. Perfetto per chi ama le fragranze più strutturate e con carattere.

La Bomba di Carolina Herrera

Intenso, femminile e deciso, La Bomba di Carolina Herrera è un profumo che non lascia passare inosservate. Le note fruttate e floreali si intrecciano con un fondo dolce e sensuale, creando una scia importante, pensata per farsi notare. Perfetto per una serata, un’uscita speciale o occasioni in cui si vuole lasciare un ricordo olfattivo deciso.

Miss Dior Essence di Dior

Miss Dior Essence reinterpreta l’iconica femminilità di Dior in chiave più profonda. Un profumo romantico, adatto a chi ama i floreali da indossare tutti i giorni, dall’ufficio alle occasioni più speciali.

La Vie Est Belle Vanille Nude di Lancome

Un nuovo capitolo gourmand in casa Lancome, La Vie Est Belle Vanille nude vede come protagonista la vaniglia. La scia è confortante, decisamente femminile, perfetta per chi ama i profumi dolci da indossare in autunno e inverno.