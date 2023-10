Profumi maschili, 5 prodotti perfetti per l’autunno

L’autunno porta aria di novità anche nelle fragranze maschili: arrivano i 5 profumi da uomo da non perdere in questa stagione.

Quando la stagione cambia, tutto viene avvolto da un’atmosfera diversa. Dopo l’estate le giornate si colorano di una ventata tiepida e avvolgente, di tonalità calde e rossastre, quelle dell’autunno. Un periodo che, come da tradizione, porta con sé un inevitabile rinnovamento anche per quanto riguarda lo stile. Se da una parte la moda ne viene completamente permeata, accogliendo nel suo spettro nuances e tessuti morbidi, dall’altra i profumi si modificano con essa.

Anche le fragranze che si indossano infatti, rappresentano al meglio la stagione, adattandosi ad essa con le note e gli ingredienti che ne sono tipici. Il tutto ovviamente, senza dimenticare le tendenze che giungono direttamente dagli eventi dedicati al mondo della profumeria maschile. Non c’è dubbio sul fatto che l’attenzione che Milano ha dedicato nelle ultime settimane ai profumi da uomo lascerà una scia nell’autunno 2023.

Ma quali saranno i veri ‘must-have’ da non perdere per stupire con classe? Inebrianti, sensuali e lussureggianti, le fragranze da uomo accompagneranno la stagione delle foglie che cadono in modo elegante e raffinato, lasciando un segno indelebile. Sono 5 secondo gli esperti, le miscele tra cui scegliere nella stagione in corso per non sbagliare.

Maestosità e spezie in autunno: i 5 profumi da uomo da non perdere

Si dice spesso che un profumo è come un secondo vestito ed in effetti, il suo potere è enorme. La fragranza maschile definisce lo stile di un uomo, avvolgendo in una nuvola di charme il suo essere. Ecco allora che la scelta di quello giusto diviene più che mai fondamentale in autunno, periodo di nuovi inizi tra impegni e professione. Dagli eventi più glamour della profumeria arrivano le 5 ispirazioni della stagione da non farsi mancare, per accendere le giornate di una nuova energia.

Non si può non partire dunque, da Acqua di Parma ed il suo Zafferano, un’esperienza olfattiva nuova e ricca di accenti che vibrano tra i Frutti d’oro e le spezie. Si uniscono in questo profumo infatti, gli oli di fiori d’arancio, geranio e gelsomino sambac, addolciti dalle note di vaniglia e fava tonka. Il tutto con l’inebriante tocco duro ma caldo dello zafferano, per un vero spettacolo dei sensi.

Per chi preferisce l’originalità, non può mancare il Musc Oli di Caron. Si tratta di una miscela intensa e intima ma allo stesso tempo unica nel suo genere, grazie all’unione di sandalo, Ambroxan, javanol e cashmeran. L’esperienza che regala questo profumo è quella dell’assoluto benessere. Sensuale e profonda è invece la Fiesta Habana di Cherigan. Una fragranza che fa immergere direttamente in una storia d’altri tempi, quelli di una mascolinità che non ha paura di emergere.

A farle da sfondo, le note del tabacco, della vaniglia del Madagascar, del patchouli, della fava tonka e dell’orcanox. Inevitabile pensare ad una passeggiata tra le vie assolate di Cuba. Se c’è un profumo che nell’autunno maschile deve essere assolutamente presente, è sicuramente Oud Masira Choix. Una fragranza che nasce dal naso di Luca Gritti come unisex e che vuole raccontare con le sue note di betulla, prugna, rum, cuoio, noce moscata, rosa, fava tonka, ambra e oud cambogiano, la storia di un tramonto magico e profumato sulle coste dell’isola del Mar Arabico. Un sogno che rende l’uomo una nuvola di magnetismo e classe.

Infine una chicca di profumeria francese che si impone già come una perla dell’autunno 2023, Althaïr di Parfums de Marly. Il punto di forza è una garanzia di lusso ed eleganza, la vaniglia di Bourbon, che viene rivisitata questa volta in chiave moderna grazie al mix perfetto con fiori d’arancio, bergamotto, Ambrox e Guaiaco. Un accessorio di pura vanità che vestirà la stagione di un colore eternamente ammaliante.