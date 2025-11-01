I migliori profumi gourmand per capelli di Sephora: ecco quali sono e perché sono così amati

Lo ammetto: amo i profumi da sempre. Proprio per questo, sono sempre alla ricerca di nuove incredibili fragranze. Ultimamente mi sono interessata ai profumi per capelli gourmand e ne ho trovati alcuni davvero buoni di Sephora. Voglio condividerli con te, perché incredibili e davvero convenienti. Iniziamo subito questo viaggio.

Migliori profumi gourmand capelli di Sephora: Gisou Honey Infused Hair Perfume

Un profumo gourmand è una fragranza ispirata a note dolci e golose tipiche dei dessert o dei cibi zuccherati. Contiene spesso vaniglia, caramello, cioccolato, miele, mandorla o caffè. L’obiettivo è evocare la sensazione di qualcosa di appetitoso e confortante. È un tipo di profumo caldo, avvolgente e spesso molto persistente. Piace a chi ama le fragranze dolci, sensuali e “da mangiare”.

Gisou Honey Infused Hair Perfume è davvero un sogno per chi ama le note dolci ma raffinate: miele, fiori selvatici, un accordo leggermente fruttato di albicocca e mandarino. Nel dettaglio, si apre con albicocca e mandarino, prosegue con un cuore di fiori primaverili e nettare, e si chiude su un fondo caldo di miele e trifoglio bianco.

Ti dirò di più: è una fragranza che mi piace tantissimo indossare in inverno ed è per questo che te la consiglio proprio adesso.

Le Monde Gourmand Lait de Coco Hair & Body Mist

Questa fragranza ha un profilo dolce e gourmand molto convincente, con cocco cremoso, bergamotto italiano, vaniglia del Madagascar e pralinato. L’aroma evoca una vera sensazione di “vacanza”: immagina una spiaggia, il profumo del cocco e della vaniglia che avvolge i capelli e il corpo, regalando un comfort dolce e rilassante. È ideale da usare nei weekend, durante viaggi o nei momenti in cui desideri una fragranza più leggera e “felice”. La durata non è molto lunga, quindi potrebbe essere necessario riapplicarlo nel corso della giornata.

Sol de Janeiro Cheirosa ’71 Hair & Body Mist

Questo mist brasiliano è un vero gourmand, con note di vaniglia caramellata, popcorn al caramello e nocciola tostata/macadamia. Lascia una scia dolce e avvolgente, perfetta per chi vuole che i capelli catturino l’attenzione. È particolarmente indicato per serate, uscite e occasioni speciali, quando si vuole un effetto wow. La fragranza è intensa e molto dolce, quindi potrebbe risultare “forte” se preferisci un profumo più leggero o da usare quotidianamente.

È molto dolce e gourmand: se preferisci qualcosa di più leggero o quotidiano potresti trovarlo un po’ “forte”.

Gisou Honey Infused, Le Monde Gourmand Lait de Coco e Sol de Janeiro Cheirosa ’71 sono tre profumi per capelli gourmand che uniscono dolcezza e personalità, ognuno con la sua intensità e mood: dal raffinato e leggero di Gisou, al cocco vacanziero di Le Monde, fino alla dolcezza intensa e avvolgente di Sol de Janeiro, perfetti per ogni occasione e stile.

Ti piacciono i profumi gourmand in generale? Scopri anche quali sono i migliori profumi gourmand per il corpo.