Profumi gourmand: cosa sono e quali sono i 3 migliori del momento

Oggi vediamo cosa sono i profumi gourmand e 3 dei migliori.

Chi compra gioielli e prodotti beauty non si accontenta più di avere un semplice bene di consumo, ma vuole un’esperienza. Questo, almeno, è ciò che emerge dalle ultime tendenze, che riguardano anche i profumi.

Infatti, in questo momento storico i cosiddetti profumi gourmand stanno conquistando una sempre maggiore fetta di mercato. Se ne hai sentito parlare ma non sai che cosa siano sei nel posto giusto. A breve te lo spiegherò e poi ti illustrerò i 3 migliori profumi gourmand del momento.

Cos’è un profumo gourmand?

I profumi gourmand occupano un posto speciale per la loro capacità di evocare emozioni legate al gusto, alla dolcezza e ai ricordi d’infanzia.

Il termine “gourmand” deriva dal francese e si riferisce a tutto ciò che è goloso, appetitoso, delizioso. Quando si parla di fragranze gourmand, si intende quindi una categoria olfattiva che prende ispirazione dagli alimenti dolci, come il caramello, la vaniglia, il cioccolato, lo zucchero filato o le mandorle.

I 3 migliori profumi gourmand

Detto ciò, voglio illustrarti alcuni dei prodotti del momento e cioè quei profumi gourmand che hanno saputo subito ritagliarsi uno spazio nel cuore delle appassionate.

Tra i profumi gourmand più apprezzati del momento spicca Kilian – Love, Don’t Be Shy, un’autentica icona tornata in auge grazie anche alla popolarità data da celebrità come Rihanna. Questa fragranza è una dolce esplosione di zucchero filato, marshmallow e fiore d’arancio, che si adagia su una base calda di vaniglia e muschio.

Romantico, sensuale e irresistibilmente dolce, conquista senza mai risultare stucchevole. Perfetto per le serate speciali o per chi ama distinguersi.

Un’altra proposta molto amata è Maison Margiela – Replica By the Fireplace. Pur non essendo un gourmand nel senso più tradizionale, rientra pienamente nella categoria grazie alle sue note avvolgenti di castagna tostata, vaniglia e legno affumicato. Riesce a evocare perfettamente l’atmosfera intima di un camino acceso durante una giornata invernale.

Infine, Kayali – Vanilla | 28 rappresenta una versione moderna e versatile del profumo gourmand. Incentrato su una vaniglia cremosa, è arricchito da orchidea, fava tonka e muschio ambrato, che lo rendono più profondo e sensuale. Pensato per essere stratificato con altre fragranze della linea Kayali o con profumi diversi, funziona perfettamente anche da solo.

È un’essenza morbida, accattivante e ultra femminile, diventata ormai un cult tra gli amanti delle fragranze dolci e seducenti. L’deale per chi cerca una coccola olfattiva sofisticata, meno zuccherina ma comunque profondamente avvolgente.

Anche marchi come Bottega Verde hanno seguito quest’ultima tendenza e hanno deciso di lanciare linee gourmand. Un esempio? Te ne svelo alcune all’articolo sulle novità profumi torta Bottega Verde.