ProfuMINI di Bottega Verde: i nuovi profumi golosi ispirati alle torte conquistano tutte

Sono un’amante del cibo e in particolare dei dolci. Alcuni dei miei ricordi più belli sono legati proprio a loro. Un esempio? Quando preparavo le torte con mia nonna.

È per questo che, quando ho sentito che Bottega Verde aveva creato dei profumi alla torta, non ho potuto che informarmi subito in merito.

Certo, è un’idea che si è già vista. Si pensi ai numerosi profumi al cioccolato o alla vaniglia che ci sono in circolazione. Tuttavia, mi incuriosiva vedere come Bottega Verde avesse reinterpretato questa tendenza. Vediamo, quindi, i nuovi ProfuMINI di Bottega Verde, quanto costano e quali sono gli aromi.

Novità Bottega Verde: profumi alla torta

Il mondo della profumeria si arricchisce di una proposta firmata Bottega Verde, che ha deciso di trasformare i dolci più amati della tradizione in fragranze irresistibili.

Nascono così i ProfuMINI, piccoli concentrati di emozioni e ricordi dal formato pratico da 10 ml e dal prezzo accessibile (8,99 €), pensati per accompagnare le giornate con una scia avvolgente e sorprendente. Le prime due novità sono dedicate a due dessert iconici: il Tiramisù e la Torta di mele.

Chi ama questo dolce italiano non potrà resistere al ProfuMINI Tiramisù, una fragranza che cattura le sfumature cremose e golose di uno dei dessert più famosi al mondo. Le note di crema al caffè, liquore e vaniglia danno vita a un accordo intenso ma al tempo stesso vellutato, perfetto per chi cerca un profumo avvolgente e originale.

È un mix che conquista al primo spruzzo, evocando l’aroma del cucchiaino che affonda nella morbida crema e il piacere di una pausa dolce condivisa.

Questo profumo è dedicato non solo alle appassionate del tiramisù, ma anche a chi ama le fragranze gourmand con un tocco di vivacità. Bastano poche gocce per sentirsi coccolati e portare sempre con sé il calore di un momento speciale.

Se il tiramisù rappresenta la convivialità italiana, la Torta di mele è invece il simbolo delle tradizioni familiari e delle merende di un tempo. Nel ProfuMINI Torta di mele, Bottega Verde racchiude tutto il profumo rassicurante di una torta appena sfornata, trasformandolo in una fragranza che sa di casa e di ricordi.

Le note di mela, croccante caramello, mandorle e vaniglia si fondono in un equilibrio dolce e confortevole, evocando quelle atmosfere semplici ma piene di calore che tutti abbiamo vissuto almeno una volta. È “il profumo dei ricordi, delle giornate con gli amici, delle certezze e delle cose buone”, un’essenza che accarezza e regala un senso immediato di benessere.

Con i ProfuMINI Tiramisù e Torta di mele, Bottega Verde inaugura una collezione che si inserisce nel trend crescente delle fragranze gourmand, amatissime perché evocano emozioni positive legate al cibo e ai ricordi.

Si tratta di profumi capaci di andare oltre l’estetica per toccare le corde più intime: la sensazione di protezione, il calore delle relazioni, la gioia dei piccoli piaceri quotidiani.

