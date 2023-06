Profumi da uomo, questi per l’estate sono irresistibili: freschi e indimenticabili

I profumi da uomo perfetti per l’estate sono molteplici, dagli aromi classici a quelli più fruttati. Ecco quelli da non farsi scappare: freschi e indimenticabili.

La bella stagione apporta buon umore e voglia di uscire e inebria con i suoi profumi tipici che vengono associati proprio all’estate: dall’odore del mare a quello dell’acqua salata, ma anche l’aroma di cocco o del prato in fiore sono tutte fragranze che conquistano e lasciano spazio alla fantasia e ai tanti ricordi. È anche per tali ragioni che questi odori, che hanno anche effetti benefici sullo stato d’animo, possono essere riprodotti acquistando dei profumi freschi e leggeri, ma anche irresistibili.

In commercio esistono dei profumi da uomo decisamente inebrianti, che conquistano subito chi li indossa ma anche chi gli sta vicino. Sono leggeri, quasi floreali, ma con quel quid mascolino e ricordano profumazioni del passato. Tra i profumi più cool c’è sicuramente Acqua di Parma Fico d’Amalfi, un prodotto sofisticato molto amato dal genere maschile e approvato da quello femminile.

È leggero, dolce e frizzante: niente di meglio da indossare in una dolce serata estiva. Considerato mare messo in una bottiglietta, c’è poi il profumo Acqua di Giò di Giorgio Armani, un aroma molto amato e sempre in pole position. Tra i preferiti degli uomini per la sua freschezza sofisticata indichiamo anche Byredo, Blance: un profumo leggero, che inebria con la sua aroma sofisticata ma mai invadente.

Estate 2023, profumi uomo: contrasti intensi e leggerezza

Le fragranze maschili perfette per l’estate e per le giornate decisamente troppo calde hanno spesso un’intensità gradevole, ispirano raffinatezza e sensualità e a questo ha mirato Tom Ford quando ha realizzato per il suo pubblico maschile Noire Extreme. La combinazione di spezie e agrumi da vita ad un profumo davvero unico che non potrà passare inosservato.

In vetta alle classifiche dei profumi più quotati dell’estate 2023 anche Montale Tropical Wood che ha messo insieme in un mix d’aromi perfetto: bergamotto, frutto della passione e ananas. Il profumo è sicuramente duraturo, ma con il passare delle ore il sua aroma subisce una vera e propria metamorfosi. A persistere è soprattutto la nota leggera della dolce vaniglia del Madagascar: il viaggio fantastico nei paradisi esotici è garantito.

Cool Water di Davidoff è invece un profumo seduttivo, che conquista. Il suo aroma oceanico ricorda i profumi del mare e inebria. I semi di coriandolo donano quella nota pungente alla fragranza che si mixa con la menta, il rosmarino e la lavanda in un prodotto davvero unico. Cool Water è anche tra i preferiti dalle donne che spesso lo condividono con il proprio compagno.