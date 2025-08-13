Questi profumi durano più a lungo di quanto immagini: ecco la top 5 del momento

Se sei alla ricerca di un profumo che duri il più a lungo possibile, sei senza ombra di dubbio nel posto giusto. Le fragranze dalle note intense e persistenti sono davvero numerose, tanto che scegliere può sembrare quasi un’impresa, vista l’enorme offerta presente ad oggi sul mercato.

Per aiutarti nella scelta, qualora tu abbia il desiderio di mettere nel beauty case una fragranza che lascia la scia, abbiamo selezionato 5 tra i migliori profumi dalla lunga durata.

I 5 profumi che durano più a lungo da avere nel beauty case

Da Dior a Lancome, scopriamo insieme quali sono i 5 migliori profumi che durano a lungo!

J’Adore Infinissime Eau de Parfum di Dior

Un profumo floreale femminile, elegante e sensuale, J’Adore Infinissime vanta un accento legnoso di sandalo che lo rende ancora più avvolgente e duraturo. Perfetto per tutte le stagioni, è il profumo che vorrai avere sempre con te se il tuo obiettivo è lasciare la scia.

The One Eau de Parfum di Dolce & Gabbana

Un profumo senza tempo dalle note avvolgenti di vaniglia, ambra e muschio. La sua composizione floreale – orientale lo rende uno dei prodotti più apprezzati degli ultimi anni. Le note di testa di mandarino, pesca e bergamotto sono perfetti per chi desidera rimanere al passo con le tendenze e indossare un profumo agrumato e sofisticato.

Chocolate Greedy Eau de Parfum di Montale

Una fragranza di nicchia sempre più ricercata, il profumo Chocolate Greedy di Montale di distingue per le sue note delicate di fava di cacao tostata e aromatizzata con frutta secca, arancia amara e vaniglia del Madagascar. Ideale per chi ama le composizioni gourmand dal carattere unico.

Black Afgano Eau de Parfum di Nasomatto

Una fragranza unisex amatissima, Black Afgano è il profumo ideale per chi desidera un mix di note profonde come caffè, tabacco e incenso. Le sue note potenti non lasciano di certo passare inosservate!

La Vie Est Belle Eau de Parfum di Lancome

Consigliato perlopiù nel periodo estivo, La Vie Est Belle è uno dei profumi più amati dalle donne di tutte le età. Le note di testa iris e bergamotto lasciano spazio alle note di cuore di fiore d’arancio, gelsomino e patchouli. Le note di base, ovvero quelle che persistono più a lungo, sono vaniglia, ambra e fava tonka.