Profumi al pistacchio, perché la nuova tendenza potrebbe conquistarti sin da subito

Una tendenza che sta spopolando sempre di più, il pistacchio è un ingrediente sempre più amato specialmente in ambito culinario. Protagonista di numerose ricette, dal dolce al salato è possibile portare a tavola pietanze di ogni tipo a base di pistacchio.

Proprio perché è molto ricercato, i brand e le maison di moda hanno deciso di proporre il pistacchio al loro pubblico in maniera differente: con il profumo.

I profumi al pistacchio da diverso tempo stanno prendendo sempre più piede nel mondo della moda. Amati e ricercati da molti, le fragranze proposte spesso sono unisex così da poter accontentare sia un pubblico maschile che un pubblico femminile.

Il profumo al pistacchio diventerà il tuo accessorio preferito

Impossibile fare a meno del profumo, viene definito un vero e proprio accessorio da indossare in quanto dona sensualità e femminilità al look.

Il profumo al pistacchio è la tendenza del momento e se anche tu ami questo ingrediente non potrai che innamorarti di questo nuovo trend. In molti profumi il pistacchio potrebbe rientrare sia tra le note di testa che in quelle di cuore e di fondo, per rendere la fragranza piacevole da sfoggiare viene spesso miscelato ad altre tipologie di ingredienti come vaniglia, mandorla, cocco, fiori di pesco, ribes nero e cardamomo.

Un aroma inconfondibile e senza dubbio particolare, tra i vari prodotti non puoi lasciarti sfuggire la fragranza proposta da Kayali dal nome Yum. Un eau de parfum intenso, tra le note, oltre al pistacchio, troviamo panna, nocciole e rum dolce.

Per un profumo più fresco e leggero, Girl of Now di Elie Saab è il prodotto perfetto per te. Il pistacchio si confonde con il profumo dei fiori di arancio e patchouli.

Non solo fragranze, le aziende di cosmetica hanno deciso di puntare a delle linee vere e proprie con il pistacchio come protagonista assoluto. Creme, prodotti per il viso, acqua profumata, bagnoschiuma, sono solo alcuni dei prodotti a base di pistacchio che possono entrare a far parte della tua beauty routine.

Sono tanti i brand che hanno ideato il loro profumo al pistacchio, non ti resta che trovare la tua miscela preferita così da indossare il tanto amato pistacchio per tutta l’estate 2024! Diventerà il tuo accessorio preferito, provare per credere. Se non sai come scegliere i vari prodotti, non perdere la nostra guida su come abbinare i profumi nel modo giusto!