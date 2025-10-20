Cosa usare a ottobre per la pelle in gravidanza: i migliori prodotti beauty premaman scelti per te

Dalle creme e oli elasticizzanti per la pelle ai trattamenti pensati per la chioma, i prodotti beauty premaman a ottobre sono indubbiamente tra i più richiesti dalle donne in dolce attesa.

Durante la gravidanza il corpo cambia e anche la pelle ha nuove esigenze. Occorre una beauty routine più delicata con ingredienti mirati al benessere quotidiano e formule più sicure. Di seguito puoi trovare una selezione di prodotti premaman ideali per il mese di ottobre!

5 prodotti beauty premaman del mese di ottobre da provare assolutamente

Prevenire è meglio che curare: alcuni di questi prodotti possono essere utilizzati sin da subito, anche se non hai ancora notato particolari cambiamenti visibili.

Stretch Marks di Rilastil

Durante la gravidanza e l’allattamento, il corpo della donna potrebbe subire dei cambiamenti, tra cui la formazione di smagliature su varie parti del corpo, specialmente la pancia. La crema Rilastil Stretch Marks dona un’idratazione intensa e favorisce l’elasticità. Previene la formazione di smagliature, motivo per cui è importante utilizzarla sin da subito come una normale crema corpo.

Si assorbe rapidamente, quindi puoi applicare la crema sulla zona interessata più volte al giorno e indossare tranquillamente i vestiti subito dopo. Scopri anche come eliminare le smagliature secondo gli esperti.

Purelan di Medela

La crema alla lanolina per capezzoli è un prodotto che non può mancare nel beauty case di una futura mamma. Durante la gravidanza, i capezzoli tendono a diventare più secchi e ipersensibili, motivo per cui potrebbe essere necessario trattarli con prodotti specifici. La crema ti tornerà utile anche durante l’allattamento, in quanto sicura per il bambino.

Purelan di Medela fornisce un rapido sollievo e contrasta l’irritazione durante la gravidanza e l’allattamento. Un prodotto versatile da usare anche su labbra, naso e talloni.

Phytolastil The Massage Oil di Lierac

Oltre alla crema, di tanto in tanto, ad esempio dopo una doccia rilassante, puoi applicare sulle varie zone del corpo l’olio di Lierac. Perfetto per eliminare il prurito e per proteggere la pelle durante la gravidanza, il prodotto è composto da olio di mandorle, olio di avocado e olio di macadamia, tre ingredienti in grado di ammorbidire, idratare, nutrire e levigare la pelle.

Doccia schiuma Mom di Naif

Il prodotto Mom di Naif è consigliato a chi è in gravidanza e desidera prendersi cura della sua pelle nei migliori dei modi. Lascia una sensazione piacevole di freschezza e un profumo delicato, protegge dalla secchezza e può essere utilizzato anche dopo il parto.

Creastim di Ducray

Durante la gravidanza potresti aver bisogno di rivedere anche la tua haircare routine. La caduta dei capelli durante questa fase delicata è abbastanza comune, ecco perché ti consigliamo di provare il trattamento anticaduta per capelli deboli di Ducray.

Stimola la crescita dei capelli rendendoli più folti e spessi, non irrita il cuoio capelluto e può tornare utile sia in gravidanza che durante l’allattamento.