Prima di partire metti questo ingrediente nel frigo: il trucchetto che ti salverà

Quando stiamo per partire grazie a un semplicissimo trucco potremo evitare di tornare e trovare il frigo maleodorante: basta davvero poco.

A meno che non si parta per delle vacanze parecchio lunghe che richiedano di staccare completamente tutti gli elettrodomestici, di solito il frigo rimane sempre acceso anche quando si va via. Uno dei rischi più grandi in cui si può incorrere è quello di tornare a casa e di ritrovarsi dei cattivi odori all’interno del frigorifero a causa del mancato utilizzo e di cibi andati a male.

Di certo l’ultima cosa che si desidera fare quando si arriva a casa dopo una bella vacanza è mettersi a pulire e a cercare di eliminare una puzza ormai impregnatasi. Per evitare che ciò accada si può utilizzare un semplice ingrediente che è in grado di prevenire il problema a costo zero.

Addio ai cattivi odori in frigorifero: i fondi di caffè vengono in soccorso

L’ingrediente che può aiutare a evitare la formazione di cattivi odori dentro il frigorifero è proprio ciò che rimane dal caffè, che solitamente viene scartato ma che si rivela un’ottima soluzione ecologica e naturale per ovviare a questo problema. I fondi del caffè quindi non vanno assolutamente buttati, ma riutilizzati in modo molto semplice per ottenere degli ottimi benefici a costo zero.

Il procedimento è molto semplice, poiché basterà raccogliere fondi di caffè dopo aver preparato un paio di tazzine, in modo tale da averne una quantità sufficiente affinché faccia effetto, e metterli poi all’interno di una qualsivoglia ciotola. I fondi andranno poi lasciati asciugare per un paio di ore in modo tale che riescano poi ad assorbire ancora meglio gli odori sgradevoli. Solo a questo punto potranno essere posizionati in frigorifero nella parte posteriore o su un ripiano a scelta.

In questo modo tornando dalle vacanze si potrà respirare un’aria piacevole e gradevole in frigo e anche percepire una piccola nota di caffè che molte persone apprezzano particolarmente. Inoltre non si correrà più il rischio di dover buttare via alcuni alimenti che hanno assorbito odori fastidiosi, come per esempio il cioccolato aperto che è uno dei cibi che più cambia sapore quando viene tenuto in frigorifero. Infine, al tempo stesso si evita anche di ricorrere a delle soluzioni chimiche che potrebbero danneggiare l’ambiente o l’elettrodomestico, per cui questa scelta oltre a essere rapida da realizzare è anche ecologica e completamente naturale.