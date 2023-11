Prevenire rughe e imperfezioni della pelle con un solo ingrediente: ecco quale

Se volete una pelle luminosa e priva di qualsiasi imperfezione, non potete non provare questo ingrediente: sarà il re della vostra skincare

Con l’avanzare dell’età, con lo smog che quotidianamente respiriamo nelle nostre città e con lo stress accumulato, la pelle prima o poi inizia a mostrare qualche segno di sofferenza e di fatica. Se per qualcuno si tratta di rughe e segni d’espressione, per altri invece si parla di brufoli e imperfezioni di questo tipo: di qualsiasi cosa si tratti, però, c’è un ingrediente che può fare davvero i miracoli.

Seguire una buona skincare è molto importante, per far sì che la pelle resti pulita e ben idratata. Il primo passaggio è quello della detersione, da eseguire con prodotti specifici a seconda delle caratteristiche della propria cute ed anche in base alla stagione di riferimento, quindi alle temperature esterne. Importantissima poi è l’idratazione, quindi l’applicazione di sieri e creme volti a ristabilire il film idrolipidico che protegge la pelle dalla disidratazione e dalla screpolatura. Ecco l’ingrediente segreto che noi consigliamo per la prevenzione di rughe, brufoli e segni d’espressione: provalo e ti innamorerai.

Vitamina C, provare per credere: il segreto della skincare perfetta

La vitamina C, chiamata anche acido ascorbico, ha un alto potere antiossidante, quindi lavora come una sorta di spazzino di tutte le specie reattive dell’ossigeno. Quando inserita nelle creme per il viso e nei sieri idratanti, agisce da un lato come protezione contro l’azione dei radicali liberi e, dall’altro, rende ancora più attive altre sostanze antiossidanti come la vitamina E. La vitamina C la si può trovare in molti prodotti per la skincare, dalle creme ai sieri e perfino nelle maschere: provatele tutte per trovare quelle più adatte a voi.

A livello cutaneo, i principali nemici della pelle sono i radicali liberi che, dopo i 25 anni di età, riescono ad agire sulla pelle in modo più consistente rispetto alla giovinezza, quando invece vengono contrastati in modo efficace. È quindi in questa fase della vita che bisogna iniziare ad usare creme antirughe e prodotti specifici contro l’invecchiamento cutaneo e lo stress ossidativo. Ingrediente principe di tutti questi prodotti è quindi la vitamina C, utile anche per contrastare l’invecchiamento causato da un’errata ed esagerata esposizione al sole e alle radiazioni ultraviolette. Questo ingrediente ha infatti anche proprietà schiarenti, perfette per cercare di rendere le macchie cutanee meno visibili. Insomma, è proprio adatto a tutti!