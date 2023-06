Pranzo o cena all’esterno in estate: come apparecchiare nel modo giusto per non sfigurare

Stai pianificando un pranzo o una cena in estate all’esterno? Ecco i consigli utili per apparecchiare nel modo giusto e non fare brutta figura.

L’estate è arrivata e come ogni anno abbiamo le nostre consuete abitudini per combattere il caldo, anche quando si svolgono le azioni quotidiane dentro casa. Si inizia ad andare al mare, a tenere le finestre aperte, a vestirsi più scoperti e ci sono tante persone che per stare più al fresco decidono di mangiare in giardino o in terrazza. Si tratta di un’abitudine che hanno molti italiani, ma non tutti riescono a farlo nel migliore dei modi.

La maggior parte delle persone preferisce cenare all’esterno perché di sera c’è quella leggera brezza estiva che rinfresca, mentre altre riescono anche a pranzare in giardino o in terrazza dato che magari hanno una copertura o un ombrellone per ripararsi dal sole cocente. Al di là delle sensazioni personali, quando si pranza o si cena all’esterno si vuole fare anche bella figura con i vicini o con le persone che ci vedono da fuori: ecco dunque alcuni consigli per decorare e apparecchiare in maniera perfetta.

Fare bella figura, sia per una cena in famiglia che tra amici

Quando apparecchiamo la tavola dentro casa non facciamo troppo caso alle decorazioni e abbellimenti vari, mentre mangiare in giardino o, in generale, all’esterno è tutto un altro sapore. Questo perché stare all’aperto è anche un modo per passare il tempo insieme, in famiglia e con gli amici, durante le belle giornate estive e non solo una strategia per pranzare o cenare al fresco.

L’importante è sempre quello che portiamo in tavola, tuttavia per fare bella figura con tutti possiamo anche adottare semplici trucchi per decorare la nostra sala da pranzo esterna. Il che non significa strafare, ma mettere un certo ordine nelle decorazioni e non presentare una tavola totalmente trasandata. Anche se gli ospiti si concentreranno maggiormente sul cibo, ci sarà tanta attenzione anche per gli abbellimenti di contorno.

Il primo passo per far sentire bene gli ospiti durante un pranzo in giardino è sicuramente rendere confortevoli le sedute: non solo sedie in legno, ma anche poltrone e poltroncine. In estate, soprattutto durante il pranzo, il sole può rovinarvi completamente la giornata: ecco perché sarebbe meglio mettere il tavolo all’ombra, sotto un ombrellone o, se lo avete, un gazebo.

Tra le decorazioni più diffuse per un pranzo o una cena all’aperto ci sono sicuramente i fiori che all’esterno ci stanno benissimo, sia all’interno di vasi che altri contenitori decorativi. Per quanto riguarda la cena non c’è il problema del sole, ma della luce: cercate di illuminare bene la tavola e i dintorni per non rendere i movimenti troppo difficoltosi.