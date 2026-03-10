Praline al cioccolato e cocco | da quando le ho scoperte e chi le molla più

Le praline al cioccolato e cocco sono dolcetti semplici e golosi che si preparano senza forno, perfetti per chi ama il contrasto tra la dolcezza del cocco e il gusto intenso del cacao. Le praline al cioccolato e cocco sono piccoli dolci irresistibili che si realizzano con pochi ingredienti e in pochissimo tempo. Grazie alla loro consistenza morbida e al profumo intenso del cocco, sono perfette per una pausa dolce oppure per concludere un pasto con qualcosa di semplice ma molto appagante. La presenza del cacao rende queste palline ancora più golose, creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e aroma intenso di cioccolato. La preparazione delle palline cocco e cacao fatte in casa è davvero facilissima e alla portata di …

Le praline al cioccolato e cocco sono piccoli dolci irresistibili che si realizzano con pochi ingredienti e in pochissimo tempo. Grazie alla loro consistenza morbida e al profumo intenso del cocco, sono perfette per una pausa dolce oppure per concludere un pasto con qualcosa di semplice ma molto appagante. La presenza del cacao rende queste palline ancora più golose, creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e aroma intenso di cioccolato.

La preparazione delle palline cocco e cacao fatte in casa è davvero facilissima e alla portata di tutti. Non è necessario accendere il forno e bastano pochi passaggi per ottenere un impasto morbido e profumato da modellare con le mani. Una volta formate le palline, possono essere passate nella farina di cocco per ottenere una superficie delicata e leggermente granulosa che rende ogni boccone ancora più piacevole.

ingredienti della ricetta

200 g di farina di cocco

120 g di zucchero

30 g di cacao amaro in polvere

120 g di ricotta oppure mascarpone

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (facoltativo)

Farina di cocco extra per la copertura

procedimento passo passo della ricetta

Versare la ricotta o il mascarpone in una ciotola capiente.

Aggiungere lo zucchero e mescolare fino ad ottenere una crema liscia.

Unire il cacao amaro in polvere e l’estratto di vaniglia.

Mescolare bene per distribuire il cacao in modo uniforme.

Aggiungere poco alla volta la farina di cocco.

Continuare a mescolare fino ad ottenere un composto compatto e modellabile.

Se l’impasto risulta troppo morbido, aggiungere ancora un po’ di farina di cocco.

Prelevare piccole quantità di composto con un cucchiaino.

Formare delle palline con le mani.

Passare ogni pallina nella farina di cocco per ricoprirla completamente.

Disporre le praline su un vassoio.

Mettere in frigorifero per almeno 30 minuti per farle rassodare.

Servire le praline ben fresche.

Le praline al cioccolato e cocco sono dolcetti semplici ma davvero irresistibili. Grazie alla consistenza morbida e al gusto intenso del cacao unito al cocco, sono perfette per una merenda, per accompagnare il caffè oppure come piccolo dessert dopo un pasto. Facili e veloci da preparare, sono una ricetta ideale quando si desidera qualcosa di dolce senza dover accendere il forno.