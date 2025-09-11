Polpette turche di Forbidden fruit | la versione facile che conquisterà tutti

Le polpette turche sono buonissime e facili: Forbidden fruit mi ha ispirato, ora le kofte so farle anch’io! Ci sono ricette le guardi cucinare nei film e ti fanno venire fame, vero? Le polpette turche, o meglio kofte, sono proprio così. Ti fanno sentire in Turchia senza uscire di casa e in più sono facilissime da fare. Non serve essere chef, basta un po’ di carne buona e un po’ di voglia di sporcarti le mani per ottenere qualcosa di goloso e perfetto da condividere con amici e famiglia. La cosa bella delle polpette turche è che bastano pochi ingredienti ma ben combinati, per ottenere un risultato che sembra uscito da un buon ristorante. Carne tritata di manzo, uova, scalogno, …

Le polpette turche sono buonissime e facili: Forbidden fruit mi ha ispirato, ora le kofte so farle anch’io!

Ci sono ricette le guardi cucinare nei film e ti fanno venire fame, vero? Le polpette turche, o meglio kofte, sono proprio così. Ti fanno sentire in Turchia senza uscire di casa e in più sono facilissime da fare. Non serve essere chef, basta un po’ di carne buona e un po’ di voglia di sporcarti le mani per ottenere qualcosa di goloso e perfetto da condividere con amici e famiglia.

La cosa bella delle polpette turche è che bastano pochi ingredienti ma ben combinati, per ottenere un risultato che sembra uscito da un buon ristorante. Carne tritata di manzo, uova, scalogno, paprika e prezzemolo, tutto qui a il resto è solo un po’ di abilità e attenzione mentre impasti. La combinazione dei sapori è sorprendente e credimi, ogni volta che le kofte finiscono sul piatto è un piccolo trionfo di gusto e profumi.

Polpette turche: le kofte ora non le vedi solo in soap!

Insomma fidati, una volta provate le polpette turche, non le dimentichi più. Sono morbide, profumate e incredibilmente soddisfacenti. Non ti resta quindi che provarle e vedrai che delle kofte, non saprai più fare a meno. Allaccia il grembiule e iniziamo a prepararle!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10-15 minuti

Ingredienti per le polpette turche

Per 4 persone

500 g di carne tritata di manzo

2 uova

1 scalogno

1 cucchiaio di paprika

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Pangrattato q.b.

Come si preparano le polpette turche