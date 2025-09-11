Polpette turche di Forbidden fruit | la versione facile che conquisterà tutti

Le polpette turche sono buonissime e facili: Forbidden fruit mi ha ispirato, ora le kofte so farle anch’io!
Ci sono ricette le guardi cucinare nei film e ti fanno venire fame, vero? Le polpette turche, o meglio kofte, sono proprio così. Ti fanno sentire in Turchia senza uscire di casa e in più sono facilissime da fare. Non serve essere chef, basta un po’ di carne buona e un po’ di voglia di sporcarti le mani per ottenere qualcosa di goloso e perfetto da condividere con amici e famiglia.
La cosa bella delle polpette turche è che bastano pochi ingredienti ma ben combinati, per ottenere un risultato che sembra uscito da un buon ristorante. Carne tritata di manzo, uova, scalogno, paprika e prezzemolo, tutto qui a il resto è solo un po’ di abilità e attenzione mentre impasti. La combinazione dei sapori è sorprendente e credimi, ogni volta che le kofte finiscono sul piatto è un piccolo trionfo di gusto e profumi.
Polpette turche: le kofte ora non le vedi solo in soap!
Insomma fidati, una volta provate le polpette turche, non le dimentichi più. Sono morbide, profumate e incredibilmente soddisfacenti. Non ti resta quindi che provarle e vedrai che delle kofte, non saprai più fare a meno. Allaccia il grembiule e iniziamo a prepararle!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 10-15 minuti
Ingredienti per le polpette turche
Per 4 persone
- 500 g di carne tritata di manzo
- 2 uova
- 1 scalogno
- 1 cucchiaio di paprika
- Prezzemolo q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Pangrattato q.b.
Come si preparano le polpette turche
- Inizia tritando finemente lo scalogno e il prezzemolo. Mettili in una ciotola grande insieme alla carne tritata e aggiungi le uova, la paprika, il sale, il pepe e un po’ di pangrattato.
- Mescola tutto con le mani, finché diventa omogeneo e compatto ma attenta, deve restare morbido ma lavorabile, quindi regola il pangrattato se serve e non esagerare, rischi di fare un pasticcio. Ora forma le kofte prendendo un po’ di impasto e forma delle palline o dei cilindri piccoli, come più ti piace. Tranquilla, non devono essere perfetti, la bellezza è anche nel loro aspetto casalingo.
- Scalda una padella con un po’ di olio e cuoci le kofte a fuoco medio, girandole delicatamente, finché diventano belle dorate e cotte dentro. Bastano 10-15 minuti, dipende dalla grandezza delle polpette. Durante la cottura il profumo della paprika e del prezzemolo ti farà già venire fame. Quando poi saranno pronte, metti le polpette su un piatto e servile subito, magari accompagnate da una salsa yogurt o una semplice insalata fresca.
- Vedrai, polpette turche preparate in modo così semplice, saranno morbide e talmente saporite che le rifarai spesso. E se ti piacciono le kofte, puoi provare anche le polpette alla poverellao le polpette di melanzane, stessa bontà e semplicità, a cui è difficile resistere. Buon appetito!