Queste polpette di zucchine sono così buone che i bambini le adoreranno

Se hai delle zucchine in cucina e non sai come cuocerle, potresti provare le polpette di zucchine da preparare in un lampo. La ricetta che trovi qui sotto è una base da poter personalizzare: puoi arricchire le tue polpette con l’aggiunta di legumi, come ceci o lenticchie, tofu o formaggi vari.

Anche chi ha poca esperienza in cucina potrà preparare queste sfiziosissime polpette di verdura e sorprendere i propri amici. Da gustare sia fredde che calde, saranno perfette come antipasto o come proposta per un secondo piatto vegetariano.

Come preparare la ricetta delle polpette di zucchine in poco tempo

Le polpette sono anche un ottimo modo per conquistare i piccoli di casa: spesso rappresentano una strategia efficace per far mangiare loro le verdure di stagione.

Se ti dovessero avanzare delle zucchine, potresti provare gli involtini al sugo da preparare anche in anticipo per una serata speciale!

Ingredienti

3 zucchine

1 patata

1 uovo

1 carota

5 foglie di basilico

3 foglie di menta

1 rametto di timo

40 gr di pangrattato

pepe nero q.b.

sale q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è prendere le zucchine, quindi lavale sotto acqua corrente, poi asciugale con uno strofinaccio. Privale delle due estremità e grattugia la verdura con una grattugia a fori larghi. Metti le zucchine in uno strofinaccio asciutto e strizzale per bene: dovrai rimuovere l’acqua in eccesso. Lasciale in un colino per almeno 30 minuti con un peso sopra, in questo modo si asciugheranno del tutto. Puoi anche saltare questo passaggio, l’importante è strizzarle con lo strofinaccio con energia. Il risultato finale sarà leggermente diverso. Nel frattempo puoi cuocere la patata. Quindi, lasciala in acqua bollente per qualche minuto tagliata a tocchetti. Sposta le zucchine grattugiate all’interno di una ciotola, aggiungi la patata che avrai schiacciato in precedenza, la carota grattugiata e le varie spezie tritate (timo, basilico e menta). Aggiungi il pangrattato, un pizzico di pepe, poi il sale. Incorpora l’uovo, mescola con una forchetta e forma le tue polpette di zucchine. Versa dell’olio extra vergine di oliva in una padella con fondo anti aderente e porta sul fuoco. Cuoci le polpette di zucchine per qualche minuto, mescolandole di tanto in tanto. Porta in tavola le tue polpette di zucchine croccanti fuori e morbide dentro!

Ti consigliamo di lasciarne alcune crude e congelarle in un contenitore ermetico. In questo modo potrai sempre avere una porzione pronta da cuocere!