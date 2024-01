Pollo al forno con patate, ricetta perfetta senza errori

Ecco la ricetta del pollo al forno con patate per gustare un secondo piatto della tradizione per un pranzo in famiglia o con gli amici.

Il pollo al forno con patate è un grande classico della cucina casalinga, la ricetta perfetta per il pranzo della domenica in famiglia e prepararlo non è affatto complicato. Basta seguire le nostre indicazioni e il risultato sarà perfetto, a prova di buongustai!

Vedrete che al termine della preparazione e della cottura potrete portare in tavola un pollo morbido e succulento, con un contorno di patate saporite e croccanti, ben dorate al punto giusto. Andiamo subito a vedere come si realizza il pollo e patate al forno.

La ricetta del pollo al forno con patate

Nessuno può resistere alle cosce di pollo ben rosolate e alle patate dorate di contorno che otterrete seguendo questa ricetta ben collaudata. Non abbiate fretta e seguite il procedimento passo dopo passo e anche se è la prima volta che fate questo secondo verrà alla perfezione.

Il segreto sta nella marinatura della carne, che così resta bella morbida dopo la cottura, mentre le patate resteranno belle croccanti perché le lascerete in ammollo in acqua in modo che possiate eliminate la maggior parte di amido. Ed ora vediamo quali sono gli ingredienti che servono per la ricetta del pollo al forno con patate.

Ingredienti per quattro persone

un chilo tra fusi e sovracosce di pollo

un chilo di patate

un limone

quanto basta di olio extra vergine di oliva

quattro rametti di rosmarino fresco

un pizzico di sale

pepe nero macinato

Procedimento

Come preparare il pollo al forno con le patate. Prima di tutto sbucciate le patate e tagliatele a tocchetti della stessa dimensione, né troppo piccoli, né troppo grandi. Lasciatele in ammollo in acqua per una decina di minuti. Tuffate le patate in acqua bollente e lessatele per tre minuti, scolatele e passatele sotto l’acqua fredda, mettete da parte. Lavate i fusi e le cosce di pollo, asciugateli per bene, quindi massaggiateli con una marinatura composta da olio, sale, succo di limone, un pizzico di pepe nero e rosmarino. Ora prendete una pirofila, sistemate i fusi di pollo, le sovracosce e le patate prelessate senza sovrapporli, quindi irrorate il tutto con la marinatura. Eventualmente aggiungete ancora un filo di olio extra vergine di oliva, specialmente sulle patate. Ponete a cuocere il pollo al forno con le patate per circa un’ora nel forno già caldo a 180/200 gradi. A metà cottura girate sia il pollo che le patate, inumidendoli con il fondo di cottura. Se volete potete azionare il grill gli ultimi 5 minuti di cottura. Sfornate e servite in tavola!

La chef consiglia: se volete potete preparare la marinatura con del vino al posto del succo di limone, e non perdetevi le altre ricette con il pollo leggere e saporite che potete preparare per voi e i vostri ospiti!