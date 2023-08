Il poggia testa dell’auto può salvarti la vita: pochi sanno a cosa può servire in caso di pericolo

Il poggia testa presente in tutte le automobili non serve solo a farci stare comodi, ma è anche utilissimo in caso di pericolo.

Molto spesso ci sono degli oggetti molto comuni e che vediamo tutti i giorni, ma dei quali non conosciamo il loro reale funzionamento.

Uno di questi è per esempio il poggia testa che si trova in tutte le automobili: nonostante sia un oggetto davvero comunissimo, non tutti sanno che oltre al suo principale scopo, ha anche un altro funzionamento che può salvare la vita in situazioni d’emergenza.

Come molti sanno, i poggia-testa che si trovano in tutte le automobili sono progettati per evitare i cosiddetti colpi di frusta: ovvero in caso di tamponamento evitano che la nostra testa sobbalzi all’indietro rischiando di provocare danni al collo. A livello ingegneristico sono stati progettati proprio per questo motivo, anche se in realtà molti li utilizzano per poggiare la testa e guidare in maniera più comoda, soprattutto durante i lunghi viaggi. Esiste però un terzo scopo che non tutti conoscono.

Non tutti sanno che può servire anche a questo: l’utilità del poggia testa

Anche se si conosce a menadito l’automobile che si usa ogni giorno, c’è sempre qualcosa a livello ingegneristico e meccanico che non abbiamo mai saputo. Non si tratta ovviamente di ignoranza verso il veicolo che si guida, ma di alcune strumentazioni di bordo e accessori che possono servire solo in determinate circostanze. Proprio per questo motivo i poggia testa possono essere davvero un oggetto che ci salva la vita in caso d’emergenza.

Non tutti sanno ad esempio che i poggia testa possono essere estratti dal sedile e non sono sempre fissi: nella maggior parte delle automobili questi oggetti sono infilati all’interno dei sedili mediante due aste di metallo che possono essere sfilate dal loro supporto.

Questa possibilità può essere sfruttata a nostro favore in caso d’emergenza per salvarci la vita.

Sfilare i poggia testa dai sedili non è così semplice perché molto spesso si può fare soltanto inclinando il sedile ed esercitando una certa forza, ma oltretutto è una delle poche speranze che abbiamo nel caso dovessimo restare bloccati in macchina. In caso di guasti o di incidenti può capitare che i finestrini e le portiere si blocchino non lasciandoci uscire: è proprio in questo caso che entrano in gioco i nostri poggia testa.

In questi casi non è sicuramente semplice mantenere la calma e agire con lucidità, ma se si vuole davvero sopravvivere allora è necessario sfilare i poggia testa dal sedile e utilizzare le due aste di metallo per rompere i finestrini della nostra macchina.