Pochi ingredienti zero lievito | la pasta furba che salva le cene

Pasta matta: la ricetta furba che salva cene e sfizi ogni volta che vuoi; bastano pochi ingredienti, zero lievito ed è fatta!

Sai quelle volte in cui ti viene voglia di preparare qualcosa di buono ma non hai ne tempo né pazienza per aspettare la lievitazione? Ecco, in quei momenti la pasta matta è la tua migliore amica. Fidati, è l’impasto furbo che ti toglie sempre dai problemi: stendi, farcisci e via in forno, è davvero così semplice ma perfetto con qualunque ripieno.

La bellezza di questo impasto? Ti bastano pochissimi ingredienti: farina, olio, vino bianco e un pizzico di sale. Ebbene si, niente lievito, niente sbattimenti, niente ore di attesa, eppure viene fuori un impasto elastico, facile da lavorare e super versatile. Lo puoi usare per torte salate, strudel, focacce ripiene e tanto altro, insomma lo usi davvero come ti pare!

Pasta matta: l’impasto che ti risolve la cena senza stress!

In pratica senti a me, se cerchi un’alleata in cucina che ti faccia fare bella figura senza complicazioni, prova questa ricetta e non te ne pentirai. Allaccia quindi il grembiule, accendi il forno e prepariamola insieme!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: – minuti

Ingredienti per la Pasta matta

Per circa 800 g di impasto

500 g di farina 00

250 ml di vino bianco secco

40 ml di olio extravergine d’oliva q.b.

12 g di sale

Farina q.b.

Come si prepara la Pasta matta