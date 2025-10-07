Soffice, profumato e senza zucchero: il plumcake con l’ingrediente segreto che conquista tutti

di

Il plumcake dal sapore dolce… senza zucchero! Scopri l’ingrediente segreto che lo rende irresistibile e salva la ricetta!

plumcake

Il plumcake senza zucchero si prepara in pochissimi minuti: se desideri sorprendere la tua famiglia con un dolce fatto in casa sano e genuino, salva questa ricetta per averla sempre a portata di mano.

La soluzione ideale per chi desidera gustare un dolce soffice e leggero, perfetto sia per colazione che per merenda. Per poter ridurre l’apporto di zucchero raffinati, andremo a utilizzare ingredienti naturali. Si tratta di un dolce adatto a tutta la famiglia, ma anche a chi segue un’alimentazione equilibrata o deve limitare il consumo eccessivo di zuccheri.

Come preparare il plumcake senza zucchero: la ricetta facile e veloce

Per poter ottenere un plumcake dolce e goloso, la frutta gioca un ruolo fondamentale. Quindi, prepara il plumcake senza zucchero aggiungendo all’impastato delle banane o delle mele insieme ai datteri.

ragazza con ciotola e impasto
Come preparare il plumcake senza zucchero: la ricetta facile e veloce – Pourfemme.it

In alternativa, puoi anche optare per uno yogurt cremoso denso così da evitare di aggiungere altro zucchero all’impasto! Ecco, quindi, come preparare la ricetta del plumcake senza zucchero.

Ingredienti

  • 310 gr di farina 00
  • 50 gr di fecola di patate
  • 80 ml di olio di semi
  • 2 mele
  • 1 bustina di lievito per dolci
  • 125 ml di yogurt bianco
  • 3 datteri
  • 2 uova

Procedimento

  • Preriscalda il forno a 180 gradi.
  • In un mixer unisci lo yogurt e i datteri, quindi trita il tutto fino a ottenere una crema omogenea.
  • Sbatti le uova in una ciotola, poi unisci la crema che hai ottenuto in precedenza.
  • Aggiungi l’olio di semi a filo continuando a mescolare con una frusta a mano.
  • A questo punto dovrai aggiungere le farine e il lievito che avrai setacciato in precedenza.
  • Amalgama per bene il tutto, poi incorpora all’impasto le mele che avrai sbucciato e tagliato a dadini poco prima.
  • Mescola nuovamente, quindi versa l’impasto ben amalgamato all’interno di uno stampo per plumcake imburrato e infarinato.
  • Inforna a 180 gradi per circa 20 – 25 minuti.
  • Sforna, lascia raffreddare e rimuovi dallo stampo. Gusta il tuo plumcake senza zucchero preparato in pochissimo tempo!

Realizzare un plumcake senza zucchero è più semplice di quanto si pensi: oltre ai datteri, puoi scegliere tra tante altre alternative, come il miele o lo sciroppo d’agave.

Se vuoi sorprendere la tua famiglia con il dolce più amato dell’autunno, non perdere la ricetta del plumcake con mela e cannella!

Gestione cookie