Pizza senza impasto, senza lievito e senza farina, leggera e persino senza glutine! In 5 minuti la servi in tavola

Seguire una dieta finalizzata alla perdita di peso non è mai semplice; allo stesso tempo, dopo l’estate, cercare di ritrovare un’alimentazione equilibrata diventa ancora più difficile, soprattutto a causa degli eccessi delle tante cose buone che ci siamo concessi durante la stagione.

Un esempio pratico e lampante per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato proprio dalla pizza, uno dei miei piatti preferiti, al quale rinunciare è davvero molto difficile. Sulla base di questa motivazione, dunque, ho trovato una variante che si prepara in meno di cinque minuti e che sarà subito pronta da servire in tavola: potrai gustarla senza alcun senso di colpa.

Pizza senza impasto, senza farina e senza lievito: la ricetta che si fa in cinque minuti

Se sei alla ricerca di una pizza leggera, facile da preparare, che non preveda l’uso della farina e quindi nessun impasto, e che non richieda nemmeno il lievito, pronta in meno di cinque minuti… allora sappi che con questa ricetta l’hai davvero trovata.

Si tratta, infatti, di una pizza perfetta per grandi e piccini, adatta anche a chi sta seguendo una dieta dimagrante. Buona tanto quanto la pizza tradizionale, ma senza dubbio più leggera e più veloce da fare. Gli ingredienti che ci serviranno per la preparazione di una pizza sono i seguenti:

200 g di cavolfiore,

1 uovo,

40 g di formaggio grattugiato,

sale,

olio,

pepe

1 mozzarella tagliata a dadini.

Ecco come preparare la nostra pizza super leggera

La preparazione della pizza è davvero molto semplice: prendiamo una ciotola abbastanza capiente e mettiamo al suo interno il cavolfiore, precedentemente tritato finemente con un mixer. Aggiungiamo l’uovo, il sale, il pepe e il parmigiano. Mescoliamo bene finché non otterremo un impasto compatto.

Trasferiamo l’impasto in una teglia rivestita con carta forno, stendendolo su tutta la superficie. Condiamo con un filo d’olio e lasciamo cuocere la base in forno ventilato a 180 gradi per circa 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, tiriamo fuori la base, aggiungiamo un po’ di salsa di pomodoro, disponiamo i cubetti di mozzarella e rimettiamo in forno per altri 7 minuti, sempre a 180 gradi, finché la mozzarella non si sarà sciolta.

A questo punto non resta che servire in tavola la tua splendida pizza, che, puoi starne certa, lascerà senza parole te e chiunque avrà modo di assaggiarla. Inoltre, può diventare un asso nella manica anche per l’alimentazione dei bambini, che così impareranno a mangiare un alimento che spesso disprezzano a tavola.