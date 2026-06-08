Mirtilli per la circolazione sanguigna, il pigmento blu che rende i vasi più elastici

La circolazione sanguigna non dipende solo dal cuore: le pareti dei vasi, in particolare l’endotelio, sono un organo attivo che rilascia sostanze per regolare il flusso. Quando l’endotelio si infiamma o viene danneggiato dallo stress ossidativo, i vasi perdono elasticità e il microcircolo rallenta.

Le conseguenze sono gambe pesanti, capillari fragili e, a lungo andare, ipertensione. I mirtilli, ricchi di antociani, i pigmenti blu-viola che li colorano, intervengono proprio qui.

Queste molecole neutralizzano i radicali liberi e stimolano la produzione di ossido nitrico, il principale vasodilatatore naturale del corpo. In pratica, i mirtilli non puliscono il sangue, ma rendono le pareti dei vasi più reattive e meno infiammate. L’effetto non è immediato come quello di un farmaco, ma si costruisce con il consumo quotidiano.

Gli studi clinici confermano: una tazza al giorno migliora la funzione vascolare

Negli ultimi anni, diversi trial hanno misurato l’effetto reale dei mirtilli sulla circolazione. Uno studio del King’s College London ha mostrato che 200 grammi di mirtilli al giorno per un mese migliorano la dilatazione delle arterie e riducono la pressione sistolica di circa 5 mmHg, un risultato non trascurabile. Un’altra ricerca su donne in post-menopausa ha confermato che 22 grammi di mirtilli liofilizzati al giorno per 8 settimane riducono la rigidità arteriosa.

Una metanalisi più recente ha trovato effetti più modesti sulla pressione, indicando che i benefici possono variare da persona a persona. La dose più studiata è 150-200 grammi di mirtilli freschi al giorno, equivalenti a una tazza abbondante. L’effetto si osserva già poche ore dopo il consumo, ma la continuità è tutto.

Come assumerli per trarne beneficio (e quando fare attenzione)

La frutta intera è sempre meglio dei succhi: le fibre rallentano l’assorbimento degli zuccheri e la matrice vegetale preserva gli antociani. Una porzione giornaliera può essere aggiunta a yogurt, fiocchi d’avena o frullati. I mirtilli surgelati conservano quasi tutte le proprietà, quelli liofilizzati sono più concentrati ma attenzione alle dosi. Chi assume anticoagulanti (come warfarin) dovrebbe consultare il medico prima di aumentare il consumo, per l’elevato contenuto di vitamina K.

Dosi eccessive (oltre 400 grammi al giorno) possono causare disturbi gastrointestinali. I mirtilli non curano l’ipertensione già diagnosticata e non sostituiscono i farmaci, ma sono un eccellente alleato nella prevenzione. La circolazione migliora con un insieme di abitudini sane, e i mirtilli sono uno dei tasselli. Un tassello blu, piccolo, ma prezioso.