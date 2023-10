Pianifichi un viaggio in Giappone? Non prendere il treno: ecco perché

Chi pianifica un viaggio in Giappone dovrebbe evitare di prendere il treno in questo periodo: ecco perché.

Viaggiare in Giappone è il sogno di molti. Infatti, questo paese asiatico rappresenta un mondo completamente diverso dalla realtà occidentale che si vive nel nostro paese. Ci sono davvero tante cose da fare nella nazione nipponica.

Una tra le attività più gettonate è quella di spostarsi in Giappone con il treno, attraverso gli Shinkansen, i cosiddetti treni proiettile. Eppure, in questo periodo bisognerebbe totalmente evitare tali mezzi di trasporto. Perché? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Giappone in treno: ecco perché evitare di viaggiare per il paese con tale mezzo

Viaggiare per il Giappone in treno è un’esperienza diversa che si può fare solo in questa parte del mondo. Come mai? Perché qui ci sono gli Shinkansen, dei treni velocissimi che riescono a raggiungere velocità pazzesche. Inoltre, a bordo questi treni sono estremamente tecnologici e possono essere usati per visitare le varie mete del proprio itinerario.

Tuttavia, ora sembra che non valga più la pena sfruttare questi mezzi speciali per viaggiare. A quanto pare, il loro prezzo è infatti aumentato a dismisura. Secondo i dati riportati dall’autorevole sito CNN Travel, dal 1 ottobre 2023 il costo degli abbonamenti per i treni Shinkansen in Giappone è aumentato del 65%. Si tratta di un duro colpo per i turisti che amavano viaggiare con tali mezzi.

A quanto ammonta il costo di un abbonamento di 7 giorni per il treno? Attualmente, il costo del JP Rail, l’abbonamento più comune e pratico per i viaggiatori sarebbe di 50 mila yen, l’equivalente di circa 337 dollari, ovvero circa 320 euro. Si tratta di una cifra molto alta, anche perché c’è da considerare il fatto che un viaggio in Giappone generalmente è molto costoso anche per voli e sistemazioni. I bambini comunque possono ricevere delle agevolazioni per quanto riguarda il costo dell’abbonamento: a quanto pare i minorenni dai 6 agli 11 anni possono ottenere una riduzione del 50% sul costo totale da pagare. Ad ogni modo, anche per i bambini il costo diventa davvero alto.

Inoltre, sembra che sul popolare treno proiettile del Giappone Tokyo-Kyoto sia stato eliminato il servizio di snack cart. Questo significa che i viaggiatori non potranno godere del cibo a bordo ma dovranno portare in autonomia gli snack da mangiare durante il viaggio. Insomma, considerando la situazione attuale, forse è meglio evitare di prendere il treno durante il prossimo viaggio in Giappone.