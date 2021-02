Se siete fan dell’iconico film di Angelina Jolie e Brad Pitt, Mr. e Mrs. Smith, allora preparatevi per una sorpresa. Phoebe Waller-Bridge (che abbiamo amato tantissimo in Fleabag!) e Donald Glover si incontrano nella serie ispirata al film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie in versione marito e moglie ingaggiati per uccidersi a vicenda.

Ecco chi sono i nuovi Brangelina!

Oltre a prestare i loro volti a Mr. e Mrs. Smith, Glover e Waller-Bridge saranno anche co-creatori e produttori esecutivi della serie tv in arrivo su Prime Video. Ma non è la prima volta che li vediamo insieme sullo schermo: le star erano precedentemente apparse insieme nel film Solo: A Star Wars Story, in cui Glover interpretava Lando Calrissian, mentre Waller-Bridge era alle prese con il droide L3-37.

“Donald e Phoebe sono due dei più talentuosi creatori e artisti del mondo. È davvero un sogno per noi, come lo sarà per il nostro pubblico globale, avere queste due forze della natura che collaborano come un potente team creativo“, ha commentato Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios, che ha celebrato la notizia del ritorno di Mr. and Mrs. Smith sui social media.

Mr. & Mrs. Smith, dal film alla serie tv

Il progetto è stato rivelato al grande pubblico grazie a un post di Amazon Prime Video, che ha mostrato un video ironico con protagonisti i due celebri attori: “Mr. & Mrs. Smith, una serie creata da Childish Gambino e Phoebe Waller-Bridge, in arrivo sui vostri schermi nel 2022”.

Il filone narrativo che guiderà la serie è lo stesso del film. Protagonisti saranno, infatti, due assassini di professione, sposati fra loro, che vengono ingaggiati per uccidersi a vicenda, scatenando una sequenza di eventi in un mix tra adrenalina, sentimenti e ironia. Anche se la coppia firmerà la produzione, il ruolo di showrunner spetta ufficialmente a Francesca Sloane, nota per aver lavorato a Fargo e Atlanta.