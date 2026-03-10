Persone invidiose come gestirle | e tenerle a distanza

L’invidia è un’emozione diffusa nei rapporti sociali: riconoscerla e imparare a gestirla può aiutare a proteggere il proprio equilibrio emotivo. Capita a molte persone di avere a che fare con atteggiamenti critici, commenti pungenti o comportamenti ambigui che nascondono una forma di invidia. Questo sentimento nasce spesso dal confronto con gli altri e dal disagio nel percepire qualcuno come più fortunato o realizzato. Comprendere come gestire le persone invidiose è importante per evitare che questi comportamenti influenzino il proprio benessere. Non sempre l’invidia viene espressa apertamente: a volte si manifesta con ironie, svalutazioni o atteggiamenti competitivi. Riconoscere i segnali dell’invidia Le persone invidiose possono mostrare atteggiamenti apparentemente sottili ma ricorrenti. Commenti negativi sui successi altrui, mancanza di sostegno nei momenti …

