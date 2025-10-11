Periodo delle castagne | Come attenuare la caduta dei capelli? Questo prodotto è il massimo!

È ritornato il periodo delle castagne, che si presenta solitamente nel mese di ottobre, proprio nel pieno della raccolta di questo alimento. Ma vi siete mai chiesti perché durante questa fase dell’anno si tende a perdere molti capelli?

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, il mese di ottobre solitamente viene affiancato a quello che è il periodo delle castagne per varie motivazioni. Non si tratta soltanto di un cambio di stagione o dell’arrivo di prodotti buoni come le castagne, ma anche di un cambiamento considerevole che riguarda proprio il nostro corpo e che coinvolge persino i capelli.

Sulla base di tale motivazione, dunque, proprio durante questo periodo dell’anno tendiamo a perdere più capelli del dovuto e questo ci mette in allarme. A ogni modo, però, si tratta di un fenomeno fisiologico per il nostro corpo che coinvolge sia gli uomini che le donne.

A determinare il periodo delle castagne, poi, troviamo senza ombra di dubbio una variazione della luce: la melatonina agisce in modo differente rispetto al periodo estivo, alterando così la crescita dei capelli sul cuoio capelluto.

Periodo delle castagne: cosa possiamo fare per proteggere il cuoio capelluto?

Ovviamente la caduta dei capelli colpisce in modo diverso ognuno di noi: può essere qualcosa di lieve oppure di accentuato. Tutto dipende sia dallo stress che subisce il capello, sia da eventuali problematiche legate a esso, come nel caso di un’alopecia androgenetica che può coinvolgere tutto il cuoio capelluto. Per questo motivo la caduta dei capelli durante la fase autunnale potrebbe aumentare considerevolmente.

In ogni caso, ciò che dobbiamo fare è cambiare la nostra alimentazione e incrementare il consumo di alimenti ricchi di zinco, ferro, ma anche vitamina A e B. Un esempio pratico per capire meglio quanto stiamo dicendo è rappresentato dalle verdure a foglia verde che ci aiutano in tal senso; anche l’uovo è un alimento utile da questo punto di vista.

Questo prodotto è il top per attenuare la caduta dei capelli

Ci sono diversi prodotti che possono aiutarci ad attenuare la caduta dei capelli. Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dagli integratori che rafforzano il cuoio capelluto, rallentando la caduta e che, al tempo stesso, aiutano anche le unghie a diventare più forti. Ne esistono in pillole e anche in lozioni, tutte facilmente reperibili in farmacia.

Poi, però, troviamo anche l’Aloxidil. In questo caso specifico facciamo riferimento a un prodotto finalizzato ad aiutare la crescita dei capelli. Solitamente viene prescritto in caso di problematiche specifiche legate proprio alla caduta e deve essere consigliato dal medico per capire come e quando applicarlo.

Infatti, solitamente viene consigliato di non utilizzare più di 2 ml di prodotto al giorno, quantitativo che contiene la dose giornaliera adatta ad aiutarci in tal senso. Il suo scopo è quello di stimolare la crescita dei capelli e i trattamenti solitamente durano dai tre ai quattro mesi. Questo prodotto potrebbe rivelarsi davvero utile per attenuare la caduta dei capelli, ma al tempo stesso stimolarne la crescita di nuovi. Deve comunque essere prescritto dal medico curante o dal dermatologo, dato che viene consigliato soprattutto in presenza di problematiche persistenti legate all’alopecia di vario tipo, effettuando trattamenti periodici che possano influire positivamente.