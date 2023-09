Perché i bambini commettono le marachelle? Una professionista svela il triste retroscena che ogni genitore ignora

Perché i bambini commettono le marachelle, è un quesito che ha trovato molte spiegazioni da parte degli esperti di settore, e come superarlo.

Se sei un genitore che si è mai chiesto perché i tuoi bambini commettono marachelle, sei in buona compagnia. Molte famiglie si scontrano con questo quesito ogni giorno. Ma c’è una spiegazione che potresti non aver considerato. Per capire meglio questo comportamento e come affrontarlo, analizzeremo alcuni aspetti grazie alla visione di una professionista dell’infanzia.

Perché i bambini commettono le marachelle

Spesso capita che i genitori siano molto impegnati e immersi nei loro pensieri, nonostante siano in casa e insieme ai loro bambini. Siamo nell’era digitale, dunque, la nostra attenzione si è focalizzata sui cellulari e sui social media, trascurando quella che è la vita “reale”.

Come funzionano le marachelle nella mente dei bambini

I bambini non nascono con l’intenzione di comportarsi male, ma spesso lo fanno per attirare l’attenzione quando si sentono trascurati. Le marachelle possono variare da comportamenti fastidiosi come urlare o litigare con i fratelli, a comportamenti più gravi come il vandalismo o il furto. Tuttavia, l’obiettivo principale è sempre lo stesso: attirare l’attenzione dei genitori. La prima cosa che un genitore deve capire è che ogni bambino ha un bisogno innato di attenzione e affetto. Quando i genitori sembrano ignorarli o sono costantemente occupati con altre attività, i bambini possono sentirsi trascurati e indesiderati.

Come si sviluppano questi comportamenti nel tempo

Il problema è che quando i genitori reagiscono alle marachelle con punizioni o urlando, spesso rafforzano questo comportamento. I bambini imparano che commettere errori o fare dispetti è un modo efficace per ottenere l’attenzione dei genitori, anche se è negativa. In questo modo, si instaura un circolo vizioso in cui i bambini continuano a comportarsi male per ottenere l’attenzione desiderata. Questo meccanismo può avere ripercussioni sulla loro crescita e lo sviluppo. Innanzitutto, può influire negativamente sull’autostima, facendoli sentire che sono degni di attenzione solo quando si comportano male. Inoltre, potrebbe portare a problemi comportamentali più gravi in età adulta.

Come reagire alle marachelle dei bambini

Arriva un periodo nella vita in cui i nostri bambini iniziano ad assimilare questo comportamento, ma è importante imparare come reagire in modo costruttivo. Ecco alcuni consigli utili:

Tempo di qualità: dedicate tempo di qualità ai vostri figli ogni giorno. Giocate con loro, leggete storie o semplicemente ascoltate ciò che hanno da dire. Questo dimostrerà loro che sono importanti per voi. Rinforzate i comportamenti positivi: quando vedete i vostri figli comportarsi bene, fateglielo notare con dei complimenti. In questo modo, impareranno che il comportamento positivo è altrettanto efficace per ottenere la vostra attenzione. Comunicate apertamente: parlate con i vostri figli delle loro emozioni e dei loro bisogni. Spesso, semplicemente ascoltarli può prevenire comportamenti che potrebbero essere negativi. Impostate regole chiare: stabilite alcune regole e spiegate loro le possibili conseguenze se non verranno rispettate. Ricordate di parlare in modo calmo e paziente, evitando urla o punizioni eccessive. Cercate aiuto professionale: se le marachelle dei vostri figli persistono o peggiorano, non esitate a cercare aiuto da un professionista o specialista in educazione infantile. Possono fornire consigli personalizzati per affrontare la situazione.

Se vuoi dei consigli da parte di un professionista, ti consigliamo la visione di questo video che parla chiaramente dell’argomento:

Educare i bambini è un dovere dei genitori, tuttavia, capita che si commettano degli errori durante il percorso. L’importante è imparare le lezioni che la vita ci propone e crescere insieme ai nostri figli.