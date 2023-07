Perchè bisognerebbe lasciar mangiare i bambini con le mani: ne va del loro futuro

Mangiare con le mani è un’attività innata per tutti noi fin dalla nascita, i bambini approcciano naturalmente e spontaneamente creando un buon rapporto con il cibo.

Tuttavia, con il passare del tempo e l’introduzione di posate e buone maniere, questa pratica viene solitamente scoraggiata e spesso completamente eliminata. Atteggiamento che si rivela sbagliato e può provocare disturbi alimentari in futuro.

Bambini e cibo, lascia che mangino con le mani: ecco perché

Ciò che molti genitori non sanno, però, è che permettere ai propri figli di mangiare con le mani può avere numerosi benefici sia per il loro rapporto con il cibo che per il loro sviluppo generale. Prima di tutto, mangiare con le mani favorisce l’esplorazione sensoriale e tattile degli alimenti. I bambini mettono a contatto le mani con il cibo, sentendone la consistenza, la temperatura e la forma. Questa stimolazione sensoriale aiuta a creare connessioni neurali importanti nel cervello dei bambini, favorendo la loro crescita cognitiva e sensoriale.

Inoltre, mangiare con le mani offre una maggiore autonomia al bambino. Questa pratica permette loro di imparare a gestire il cibo da soli, a prendere le decisioni su cosa mangiare e a regolare la quantità di cibo che assumono. I bambini possono scegliere cosa afferrare e quando farlo, creando un senso di responsabilità autentica nei confronti della propria alimentazione.

Il miglioramento del rapporto con il cibo è un altro grande beneficio di lasciare che i bambini mangino con le mani. Molti bambini possono sviluppare un rapporto conflittuale con gli alimenti a causa di pressioni esterne, di aspettative rigide o di metodi di alimentazione coercitiva. Consentire ai bambini di toccare, esplorare e gustare ciò che mangiano con le proprie mani li aiuta a sviluppare una relazione più positiva e genuina.

Mangiare con le mani favorisce l’acquisizione di competenze motorie fine all’affinamento della coordinazione occhio-mano. Attraverso il gesto di prendere il cibo con le dita, i bambini esercitano la muscolatura delle mani e delle dita, migliorando la loro destrezza e abilità motorie. Questo può rivelarsi particolarmente importante per i bambini più piccoli e per quelli con disturbi dello sviluppo, poiché mangiare con le mani può rappresentare un’opportunità per sviluppare e rinforzare le abilità motorie fondamentali.

Inoltre, prendere gli alimenti con le mani può anche essere un’esperienza divertente e piacevole per i bambini. Li avvicina al cibo in modo più diretto e interattivo, rendendo il pasto un momento di esplorazione, scoperta e divertimento. Questo approccio ludico alla nutrizione può contribuire a creare un legame positivo con il cibo, incoraggiandoli a essere aperti a nuovi sapori e a sperimentare con alimenti diversi. Un modo per capire che gli alimenti sono necessari al corpo e che devono essere vissuti come un piacere, alleati del benessere, evitando disturbi alimentari in futuro.