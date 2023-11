Per Natale si cercano addetti al magazzino per Eataly, la paga è ottima

Eataly è alla ricerca di nuovo personale da impiegare in magazzino. Ecco quale procedura seguire per candidarsi.

Manca sempre meno a Natale. In vista di questo affollato periodo, le offerte di lavoro sono aumentate enormemente. Si tratta di una naturale conseguenza legata al maggiore carico di mansioni. C’è un’occasione imperdibile che consente di entrare a far parte di un’azienda di successo. Si sta parlando di Eataly, impiegata nel settore gastronomico.

In questo caso, non bisognerà avere esperienza pregressa in ambito alimentare perché la società è alla ricerca di magazzinieri. Ovviamente, prima di candidarsi è importante visionare i compiti richiesti e i requisiti necessari. In caso contrario, si rischierà di essere scartati senza aver avuto neanche un’occasione.

Eataly sta cercando nuovi magazzinieri: tutto sulla candidatura

Eataly, nel corso del tempo, si è trasformata in un vero e proprio punto di riferimento. Il suo obiettivo è quello di distribuire, a prezzi ridotti e adatti a tutti, eccellenti prodotti alimentari Made in Italy. Nel Paese, sono sorti numerosi punti vendita, ma essi sono presenti anche in altre città Europee, negli Stati Uniti, in Giappone, negli Emirati Arabi, in Quatar e in Corea del Sud. Pare che il processo di espansione stia andando a gonfie vele.

L’attuale offerta di lavoro si rivolge a tutti coloro che desiderano ricoprire il ruolo di magazziniere. Lo store in questione si trova a Monticello d’Alba, in provincia di Cuneo. Il contratto, a tempo determinato e full time, coprirà il periodo natalizio. Nonostante questo, i dati sulla paga sembrano essere molto buoni. Sul web, infatti, le persone hanno parlato bene dell’azienda anche se, per avere maggiori informazioni, sarà necessario parlare direttamente con i responsabili.

Per poter partecipare alle selezioni, bisogna recarsi sul sito ufficiale di Eataly ed entrare nella sezione “Lavora con noi”. Qui, attraverso pochi click, sarà possibile compilare il proprio profilo. Non bisogna dimenticare di selezionare con accuratezza la mansione desiderata. Saranno presi in considerazione solo gli individui che possiedono queste caratteristiche:

Conoscenza delle regole di HACCP

Esperienza nella movimentazione carichi

Il patentino per il carrello elevatore

Le persone scelte dovranno anche dimostrare di saper lavorare in squadra, di avere un certo rispetto per le procedure utilizzate e di saper svolgere velocemente le mansioni. Di conseguenza, non è un’opportunità rivolta ai principianti del settore. Ad ogni modo, all’interno del CV, si consiglia di essere il più precisi possibili. Così facendo, si avranno maggiori possibilità di catturare l’attenzione e di accedere al colloquio.